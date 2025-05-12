FUTBOL
L’FC Andorra certifica el play-off, però en vol més
L’ascens directe està a cinc punts i fa falta un empat dissabte entre Cultu i Ponfe
L’FC Andorra va certificar ahir matemàticament la classificació per disputar el play-off d’ascens després dels resultats de la jornada. A més de guanyar al Johan Cruyff, els tricolors necessitaven que els perseguidors fallessin, i així va ser. Durant la tarda de dissabte van perdre el Bilbao Athletic (0-1 davant de l’Unionistas) i l’Ourense (4-0 a Tarassona) i ahir va fer-ho el Celta Fortuna 4-2 davant d’un Amorebieta ja baixat. Així doncs, els de Beto Company ja tenen al sac el primer dels objectius del curs, però no volen aturar-se aquí i en volen més, i el tècnic català va manifestar després del triomf davant del Barça Atlètic que “volem mirar amunt, no parlem de 20 partits vista, són dos, i el focus és aquí”. A més, va afegir que “el que no podem fer és mirar a Lleó, hem de mirar al Sestao perquè tenim un rival complicadíssim que s’estarà jugant la permanència”. En el mateix sentit, Josep Cerdà va assenyalar que “tenim un ull mirant cap amunt”, i va agregar que “nosaltres sempre intentem treballar al màxim, encara que les coses s’han pogut donar més o menys en algun tram de temporada, i estem encantats que ara estiguin sortint els fruits”.
L’ascens directe segueix estant a cinc punts per als tricolors a falta de sis en joc, però els resultats del cap de setmana no han estat del tot dolents per a l’FC Andorra, que ja és segon empatat a punts amb la Ponferradina. Els lleonesos van caure ahir 3-2 al camp de la Reial Societat B, mentre que el triomf de la Cultural a casa davant del Barakaldo no canvia especialment els plans. L’únic innegable és que l’FC Andorra guanyi dissabte el Sestao River a l’Estadi Nacional, i que al duel directe entre Cultural i Ponferradina de dissabte vinent hi hagi un empat. Aquests marcadors (la jornada es disputarà dissabte a les 19.00 hores de manera unificada) permetrien als tricolors dependre d’ells mateixos a l’última jornada, i saber que una victòria a Lleó els donaria l’ascens directe a Segona.
