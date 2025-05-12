Falta acabar-ho de lligar
El MoraBanc Andorra tancarà la permanència si guanya un dels tres partits que li queden, o si el Granada perd un dels tres duels restants
A la segona, tampoc. El MoraBanc Andorra no va poder tancar encara la permanència matemàtica, tot i tenir dues oportunitats per fer-ho durant el cap de setmana, i haurà d’esperar una setmana més per certificar que seguirà per tercera temporada consecutiva i per 15a a la seva història a la Lliga ACB. L’opció fàcil era guanyar el Bàsquet Girona al Pavelló Toni Martí per posar el llacet a la salvació, però la derrota per 97-106 va impedir-ho. Ara bé, als homes de Joan Plaza els quedava encara l’opció passiva ahir al migdia, però tampoc ho van aconseguir. Els tricolors necessitaven que tant Leyma Corunya com Covirán Granada perdessin els seus partits, i per moments va semblar que acabaria passant, perquè els gallecs van caure 79-67 a Bilbao, i tot anava encaminat que els andalusos perdessin també a Saragossa, però un gran últim quart dels de Pablo Pin davant del Casademont va donar-los el triomf per 88-95, que impedia la salvació tricolor, però salvava Bilbao Basket i Lleida, i deixava els dos equips que ocupen ara posicions de descens i Girona i tricolors com a únics implicats a la lluita.
“No ens agrada perdre, però ens hem guanyat tenir aquest punt de tranquil·litat”
Així doncs, el MoraBanc té davant tres partits per acabar de tancar ja la permanència matemàtica, i ho aconseguirà si en guanya qualsevol d’aquests tres, ja sigui davant del Leyma Corunya o Covirán Granada a domicili, o del BAXI Manresa al Poliesportiu. Però fins i tot sense guanyar-ne cap podria arribar també a tancar ja la salvació, ja que si el Covirán Granada perd algun dels tres duels que li resten, el conjunt tricolor seguirà una temporada més a la Lliga ACB. Els andalusos rebran dissabte el Río Breogán, s’enfrontaran al Reial Madrid a domicili a la següent jornada, i tancaran la lliga davant de l’equip de Joan Plaza en terres andaluses. Sobre la situació classificatòria de l’equip i al fet de no haver pogut assolir ja la permanència, l’entrenador català va afirmar que “és evident que no ens agrada perdre, però també és veritat que ens hem guanyat tenir aquest punt de tranquil·litat davant dels tres partits que ens queden”, i va concloure que “a ningú li agrada dependre de tercers”.
“Sabent que juguem amb un equip amb una derrota més, hem de posar més carn a la graella i empatar la seva energia i físic”
Autocrítica tricolor
El vestidor del MoraBanc Andorra va fer autocrítica després de la derrota davant del Girona en un mal partit dels tricolors, i Ferran Bassas, més enllà de lloar el bon duel dels catalans, va afirmar que “nosaltres no hem estat com havíem d’estar al nivell de duresa i intensitat” i va agregar que “crec que hem sortit una mica adormits i ells han controlat el partit des del principi”. El base català va assenyalar també que “sobretot el que no m’ha agradat ha estat la intensitat, perquè en alguns moments ha semblat que no ens estàvem jugant el que ens estem jugant i això no pot passar”. Preguntat per si l’equip es veia ja salvat, va concloure que “jo penso que no, tothom té clar que ens ho estem jugant i que fins que no sigui matemàtic no podem abaixar els braços”. També des del vestidor, Chumi Ortega va lamentar que “ens han agafat molts rebots ofensius, sobretot a la segona part” i va destacar que “crec que ha estat el factor determinant”.
“Nosaltres no hem estat com havíem d’estar a nivell de duresa i intensitat”
També va referir-se al partit el tècnic Joan Plaza, que va assenyalar que “crec que no ha estat un tema d’actitud, sinó que ha estat més com que ens hem contagiat de la falta de capacitat per aturar gent més física i forta que nosaltres”, a més de destacar que “hem pogut treure la bandera blanca i no ho hem fet i hem competit a l’últim quart, així que jo crec que no és un tema d’actitud, sinó que és més frustració i impotència”. Sobre el mal inici de l’equip, va concloure que “hem de ser professionals, els jugadors ho han de ser, i sabent que estem jugant amb un equip que té una derrota més que nosaltres, hem de posar més carn a la graella i empatar la seva energia i físic”.