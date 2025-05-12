FUTBOL
Atlètic i FC Santa Coloma aniran a Europa
Els escaldencs superen l’Esperança mentre que els colomencs s’imposen a l’UE al derbi
L’Atlètic Escaldes i l’FC Santa Coloma van assegurar la seva participació en les competicions europees aquest estiu després de la penúltima jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, celebrada ahir. Amb l’Inter Escaldes ja amb el títol a la butxaca des de la passada jornada, l’atenció estava centrada en les prèvies continentals, i escaldencs i colomencs no van fallar i van deixar la feina enllestida a falta d’un partit per al final del campionat, ja que són segons i tercers amb 52 punts, mentre que el quart, l’UE Santa Coloma, ja està a sis punts a falta de només tres en joc.
L’Atlètic Escaldes va complir els pronòstics i no va donar cap opció a l’Esperança, que va superar per 5-1 en un partit decidit al descans. Barrenecea, Álvaro Roncal i Carlos Inglada van sentenciar a la primera meitat, i Pedra i Rodrigo Piloto van anotar a la represa en un matx en què David Corominas va fer el gol de l’Esperança. No va tenir-ho tan senzill l’FC Santa Coloma, que va superar l’UE Santa Coloma al derbi per 1-2. Mario Mourelo va avançar l’FC just abans del descans, però l’internacional Cucu Fernández va igualar el matx als 11 minuts de la represa. L’FC Santa Coloma, però, va poder tornar a avançar-se al minut 70 gràcies a un gol d’Iñigo Martín, per acabar de sentenciar matemàticament la classificació europea.
Tot i no tenir res en joc, l’Inter Escaldes, que va rebre el títol de campió, no va fallar i va imposar-se al Ranger’s per 2-3. Mohedano i Guillaume López van avançar els escaldencs, però el Ranger’s va empatar amb gols d’Armando León i Kylian Poumot abans que Lopez tornés a anotar al tram final per certificar el triomf. Per la seva banda, l’FC Pas de la Casa va golejar la Massana per 0-5 amb les dianes de David Salguero en dues ocasions, Adrian Bobi, Redouane Sarakh i Xavi Puerto. Per últim, el Penya Encarnada i l’Ordino van empatar 1-1 amb gols de Franco per al Penya i Èric Vales per al conjunt ordinenc. La Lliga Multisegur Assegurances posarà diumenge el punt final amb l’Esperança i la Massana intentant evitar el descens directe com a únic al·licient.