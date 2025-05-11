RUGBI
El VPC cau a semifinals davant del Gòtics
Més enllà de l’inici, els tricolors es van veure superats pels catalans
El VPC Andorra va caure eliminat a les semifinals de la Copa Catalana AON després de perdre per 28-10 davant del Gòtics RC a la Foixarda de Barcelona. Els tricolors van afrontar aquest partit sense els internacionals que disputaran els Jocs dels Petits Estats d’aquí a dues setmanes, i van notar-ho davant d’uns catalans que, tot i arrencar al darrere, van poder capgirar el marcador per avançar de ronda.
El VPC tanca el curs i ara agafen protagonisme les seleccions
Els de Dani Raya van poder situar-se davant gràcies a un assaig de Lluc Cunill a l’equador de la primera meitat, que va transformar posteriorment Ramiro Gandini en el 0-7. Però l’alegria no va durar gaire, i un assaig d’Alexandre Martín transformat per Ramón Díaz va igualar el duel poc després. Gandini va tornar a avançar els tricolors amb un cop de càstig que va deixar el partit 7-10, però encara abans del descans, una nova marca local, en aquest cas de Javier Royuela, transformada de nou per Díaz, va situar l’electrònic 14-10 al descans. A la represa, però, els catalans van estar millor i van ampliar la diferència amb un assaig de Víctor Amouroux transformat per Díaz només arrencar (21-10), mentre que ja al tram final un nou assaig, en aquest cas de Thonga Mbatha, i que ell mateix va transformar, va servir per sentenciar el partit amb el definitiu 28-10.
El VPC Andorra tanca la temporada i el rugbi del país se centra ara en els compromisos de la selecció amb els Jocs dels Petits Estats de final de mes, i l’Europeu Conference.