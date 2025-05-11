CURSES DE MUNTANYA
Victòries de Solana i Soldevila al Memorial Marc Pimienta
Sabrina Solana i Arnau Soldevila van imposar-se a la primera prova de la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya, la cursa Rocanolich - Memorial Marc Pimienta, que serveix per homenatjar l’exseleccionador nacional d’esquí de muntanya i professor de l’FP d’Aixovall i que va morir fa dos anys després de ser atropellat mentre rodava en bici a Catalunya. A més de les dues curses competitives de 10 i 15 quilòmetres, també es va fer una marxa popular amb el lema “La teva passió, la nostra força” en record de Pimienta.
A la prova de 15 quilòmetres, Arnau Soldevila va imposar-se amb un temps d’1 h 36’16” entrant a l’arribada amb el mateix temps que Samu Ponce, que va ser segon. A gairebé tres minuts va arribar Òscar Jorba, que va completar els llocs de podi. Pel que fa a la cursa femenina, Sabrina Solana va dominar la prova amb contundència amb un registre de 2 h 17’35” amb més d’11 minuts de marge sobre Vilja Larme i Vane Fenés. A la cursa curta, Marc Núñez, Jonathan Puente i Ricard Busoms en homes, i Ana Magalhaes, Sara Raya i Silvia Fandos, en dones, van completar el podi.