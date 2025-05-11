BÀSQUET
Tocarà esperar
El MoraBanc cau davant del Girona en un mal partit, però en què no deixa de donar la cara, i no tanca la permanència
La permanència matemàtica del MoraBanc Andorra a la Lliga Endesa haurà d’esperar, com a mínim fins aquest migdia, després de la derrota del conjunt tricolor per 97-106 davant del Bàsquet Girona. En un duel sense intensitat per moments (especialment en defensa), els tricolors es van veure superats per uns catalans que van fer molt mal des del triple (van anotar-ne 16 i ja en portaven deu a la primera meitat), i en el rebot ofensiu, no tant en la quantitat (el MoraBanc en va agafar 19 pels 16 gironins) com pels moments. I és que, malgrat fer un mal partit, o almenys un de no gaire bo, els de Joan Plaza van estar a dins i van lluitar-ho fins al final, perquè tot i arribar a perdre per 14 a l’últim quart, van tenir una safata d’Evans per posar-se a 4 al tram final. Però, coses del bàsquet, cada cop que els tricolors s’acostaven, o es deixaven agafar un rebot, o rebien un triple inversemblant, o una acció sortia de dins de la cistella, cosa que impedia el triomf i el tancament d’una nit rodona amb una festa després de segellar la permanència.
La salvació no va arribar ahir, però sí que pot fer-ho avui mateix. Ara bé, tocarà estar pendent, això sí, dels rivals, i és que si el Leyma Corunya perd a Bilbao i el Granada no guanya a Saragossa (tots dos equips juguen al migdia), la permanència serà ja un fet abans de disputar les tres últimes jornades, en què el MoraBanc ha de visitar precisament la Corunya i Granada a domicili.
No van entrar gens bé els tricolors al partit, i van pagar-ho amb el Girona agafant unes primeres diferències, tot i que a poc a poc van anar mostrant-se millor. Però ni amb aquesta millora van poder aturar la primera part d’Iroegbu, i de la punteria des del triple dels catalans (en van fer 10 als primers 20 minuts), que van fer anar de corcoll la defensa dels de Joan Plaza. Però tot i això, van poder plantar cara i arribar al descans igualats amb el conjunt gironí (52-52) amb tot per decidir a la segona meitat.
A la represa, el duel va seguir si fa o no fa la mateixa història, amb el Girona agafant diferències, primer mínimes, i després més grans, i el MoraBanc mirant de resistir guiat especialment per Doumbouya. I això que Plaza va provar-ho gairebé tot per canviar el partit, amb una zona, jugant sense cincs purs, o amb quatre petits sobre el parquet. Però cada cop que s’acostaven, l’equip rebia una clatellada que acabava sent definitiva. Però així és el bàsquet, i ara no hi ha més remei que esperar i estar pendents dels partits d’avui, per saber si han d’anar a la Corunya dissabte vinent a tancar la salvació, o poden anar relaxats després de complir ja l’objectiu.