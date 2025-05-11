FUTBOL
Jornada unificada a la Lliga Multisegur
La Lliga Multisegur viu avui la penúltima jornada amb quatre partits a la mateixa hora en la lluita per Europa. Amb l’Inter Escaldes ja campió, l’atenció se centra ara en la segona i la tercera plaça. L’Atlètic Escaldes és ara el segon i s’enfrontarà a l’Esperança, mentre que tercer és l’FC Santa Coloma, amb els mateixos punts que el segon, i jugarà contra l’UE Santa Coloma, quarta a tres punts. La jornada arrenca a les 11.00 hores i es pot seguir a Diari TV.