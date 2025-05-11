KARATE
Una cinquantena de lluitadors a la Lliga Nacional
El Pavelló Germans Riba d’Ordino va acollir el Trofeu Primavera, la primera cita de la Lliga Nacional Andorrana de Karate (LLINA), una nova estructura competitiva impulsada per la Federació Andorrana de Karate amb l’objectiu d’estimular la participació i la formació esportiva dels joves karatekes del país. Aquesta primera cita va reunir 51 karatekes dels cinc clubs del país, que van competir en kata i kumite.
La directora tècnica de la Federació Andorrana de Karate va destacar l’èxit d’aquesta primera jornada i va afirmar que “estem molt contents amb el primer trofeu de la nova Lliga Nacional”.