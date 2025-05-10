BÀSQUET
Una victòria per a la salvació matemàtica
Plaza reclama intensitat màxima i fa una crida a l’afició per assegurar la permanència a la Lliga ACB
Hi ha partits que pesen més que la resta. Que es juguen amb les cames i l’encert, però també amb el cap i, sobretot, amb el cor. El d’avui al pavelló Toni Martí és d’aquests. El MoraBanc Andorra es juga molt més que una victòria contra el Bàsquet Girona (19.30 h) i vol obtenir la tranquil·litat, l’alliberament, el premi a un curs llarg i carregat de revolts, i el dret a respirar alleujat: la permanència a la Lliga Endesa.
El missatge és clar, directe i sense metàfores. Joan Plaza no va voler maquillar el moment ni recórrer a eufemismes: “Jugar com ho vam fer a Màlaga ens condemna. Demà [per avui], si no sortim a mort, estem morts i hem de sortir com una puta moto.” El tècnic tricolor va subratllar amb contundència la necessitat de competir amb intensitat des del primer minut: “Ara no és un tema de dir que m’hi posaré... T’hi posaràs des del salt inicial, cada minut a pista i des de la banqueta, activant els companys.” Plaza no tan sols demana implicació a la pista, sinó també des de la grada. Va fer una crida explícita per omplir el pavelló: “Necessitem que això sigui un puto infern. Amb respecte i afecte, però un infern”, i sobre el Bàsquet Girona, el tècnic va advertir que es tracta d’un equip “ben entrenat, que s’ha reforçat amb quatre jugadors respecte a la primera volta”. Segons l’entrenador tricolor, el Girona és un rival que juga amb molta verticalitat i intensitat, i que també es troba immers en la lluita per no baixar. “Vindran aquí a aprofitar qualsevol error o relaxació nostra. Si no igualem la seva intensitat, patirem.” També va assenyalar que caldrà controlar no tan sols les estrelles, sinó tot el conjunt: “Cal tenir cura especialment dels jugadors que entren des de la segona unitat, que vindran fortíssims.”
“Si sortim com a Màlaga estem morts. Ho fem de fer com una puta moto”
Amb només quatre jornades per al final, el MoraBanc Andorra no pot pensar més enllà. Ni Corunya, ni Granada, ni Manresa. El missatge de Plaza és clar: “Només hem de pensar en el Girona. Les oportunitats o les agafes o les perds. Aquesta no es repeteix.” I va ser contundent a l’hora d’assegurar que “vull pensar que sabem què ens hi juguem”. La permanència matemàtica a la Lliga ACB, que no és poc.
“Vull pensar que sabem què ens hi juguem. Això ha de ser un infern”