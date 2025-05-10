FUTBOL
L’FC Andorra vol tancar el play-off
Una victòria al camp del Barça Atlètic gairebé asseguraria la plaça i alimentaria la il·lusió per tot
L’FC Andorra trepitjarà aquesta tarda (16.00 h) l’Estadi Johan Cruyff, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb un únic propòsit: continuar la ratxa, tancar gairebé de manera definitiva la plaça de play-off i seguir alimentant la il·lusió del que, fa unes setmanes, semblava gairebé utòpic: l’ascens directe. Tot i això, Beto Company no es refia del rival, el Barça Atlètic, i treu l’etiqueta de “trampa” del partit. “No és cap trampa perquè sabem el que ens trobarem. És un partit superdifícil contra un rival que és el nostre clon. Juga com nosaltres, amb molt talent i un model de joc arriscat des del darrere”, va afirmar el tècnic tricolor.
El Barça Atlètic arriba amb una injecció de confiança després de golejar el Lugo, un rival directe, i torna a creure en una salvació que fa un mes semblava gairebé impossible. Company, però, insisteix que l’FC Andorra no pot abaixar la guàrdia: “Anem molt advertits. Hem perdut al camp de la Reial Societat B, al del Celta Fortuna i a Bilbao. Sabem què implica jugar contra un filial amb talent a casa seva.” El tècnic anticipa un partit de ritmes alts, pocs atacs posicionals i molta exigència mental. “No m’espero un partit posicional. Serà un duel de pressions altes, de risc des del darrere i de dos equips que volen la pilota. I de pilota només n’hi ha una”, va exposar. A més, va reconèixer que el Barça Atlètic és un dels pocs equips que poden contrarestar la pressió alta tricolor i, per això, demana “ser molt més agressius i curosos”. “Ells volen que pressionis, perquè estan entrenats per superar-te i generar avantatges. Si no saltes amb decisió, et fan mal”, va alertar. Amb tres victòries consecutives, l’FC Andorra ja no descarta res, tot i que l’objectiu principal i de mínims sigui el play-off. Tot i així, Beto Company evita eufòries i manté el discurs pragmàtic. “Hem de fer els deures. 15 de 15, 12 de 12… ara toca el 9 de 9. Jugar abans que els rivals només té sentit si sumes, si guanyes. No serveix de res mirar els altres si tu no fas la feina”, va apuntar. Cerdà tornarà a la titularitat.