Futbol
L'FC Andorra alimenta totes les opcions (1-3)
L'equip tricolor supera el Barça Atlètic i corda la quarta victòria consecutiva
L'FC Andorra s'ha desfet del Barça Atlètic a l'Estadi Johan Cruyff per a 1 a 3, en un partit elèctric i embogit a la primera part i una segona meitat amb més control i apte per la sentència. La quarta victòria de l'equip tricolor de manera consecutiva i una ràfega de punts fantàstica -12 de 12- permet alimentar totes les opcions, continuar somiant amb l'ascens directe i assegurar, de manera virtual, el play-off d'ascens a la Segona Divisió al grup de Beto Company.
L'inici ha estat esquizofrènic i d'alt voltatge amb Villahermosa acaronant el gol amb un toc suau que ha marxat a fora després d'una acció de Nieto per la dreta. El Barça Atlètic, també molt necessitat, però per sortir del fang i lluitant per la supervivència en la categoria, ha apilat tres accions de mèrit als primers 10 minuts que han trobat les mans de Ratti. Primer Alexis Olmedo rematant forçat a la sortida d'un còrner, i després ni Cédric ni Dacosta no han sabut resoldre davant el porter tricolor. Tot plegat el preludi del que s'ensumava i en una acció ràpida de Virgili per la dreta que Toni Fernández ha preparat, Guille ha fet l'1 a 0 pel filial blaugrana (17'). Un gol que ha esdevingut en el millor sonall per a l'FC Andorra que, només dos minuts després, ha aconseguit l'empat amb un esplèndid cop de cap de Lautaro a centrada de Jesús Clemente (19') i ha convertit en heroi al porter del Barça Atlètic, Astralaga, que ha evitat el segon dels tricolors en dues ocasions, just abans que Alende el signés al minut 22 en aprofitar una centrada d'Álvaro Martín pentinada per Manu Nieto (1-2). Abans de l'entretemps, el porter blaugrana va treure miraculosament una rosca d'Álvaro Martín i Bombardó va tenir també la seva opció de cap.
A la represa, el ritme ha minvat i han passat menys coses fins que, al minut 63, Nieto ha fet pujar la sentència aprofitant un regal d'Astralaga a centrada per l'esquerra de Cerdà (1-3). Amb el marcador a favor, la situació controlada i el físic ja collant, l'equip tricolor ha sabut contemporitzar i, sense cap angúnia més de la necessària, ha cordat el cinquè triomf en sis partits. Ara, l'FC Andorra és tercer amb 59 punts, a només dos del líder, la Cultural Lleonesa que ha de rebre el Barakaldo aquest mateix dissabte.
FITXA TÈCNICA
BARÇA ATLÈTIC, 1: Astralaga, Landry, Alexis Olmedo, Cuenca, Jofre Torrents, Aleix Garrido, Guille Fernández, Dacosta, Toni Fernández, Cédric i Jan Virgili.
FC ANDORRA, 3: Ratti, J. Clemente, Alende, Bombardó, Martí Vilà, Sergio Molina, Villahermosa, Álvaro Martín, Nieto, Cerdà i Lautaro.
CANVIS: Rubén López per Guille Fernández (65’); Trilli per Landry (65’); Cuenca per Sergi Domínguez (73’); Pedro Soma per Dacosta (73’) i Godoy per Cédric (79’) -Barça Atlètic-; Iván Rodríguez per Martí Vilà (63’); Juanda per Cerdà (73’); Morgado per Alende (81’) i Luismi per Villahermosa (81’) - FC Andorra-.
GOLS: 1-0, Guille Fernández (16’); 1-1, Lautaro (19’); 1-2, Alende (22’); 1-3, Nieto (63’)
ÀRBITRE: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Andalús).
TARGETES: Groga a Cuenca -Barça Atlètic-; Lautaro -FC Andorra-.
ESTADI: Estadi Johan Cruyff, amb 3.306 espectadors.