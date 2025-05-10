BÀSQUET
Derrota del MoraBanc davant del Girona (97-106)
Els tricolors no tanquen encara la permanència a l'ACB, però poden salvar-se demà
El MoraBanc Andorra ha perdut per 97-106 davant del Bàsquet Girona i no ha pogut certificar la permanència matemàtica una temporada més a la Lliga Endesa. En un partit de fogonades, els tricolors s’han vist superats en el rebot, i han patit també una sagnia en defensa que ha impedit acabar sumant el triomf. Tot i la desfeta, els tricolors poden certificar demà la salvació si el Leyma Corunya perd a Bilbao i el Covirán Granada cau a Saragossa.
No han entrat gens bé els tricolors al partit, superats pels catalans en intensitat per moments (han fet quatre faltes en tres minuts i mig per cap del MoraBanc). A més, tampoc estaven encertats en el tir, mentre que el Girona amb quatre triples seguits ha agafat una primera diferència favorable (5-12). A poc a poc, però, els de Plaza han anat entrant al partit fins a l’11-13, però el Girona continuava intractable des del triple mentre el partit s’anava aturant diverses vegades per problemes amb el marcador del Pavelló Toni Martí en un primer període que ha acabat 23-24 amb el MoraBanc acostant-se, però sense poder posar-se per davant després dels sis triples anotats pel Girona. Els dos equips han entrat en un intercanvi de cops, amb els tricolors millor que de sortida, però sense acabar d’estar del tots fins, perdent pilotes, sense estar del tot agressius en la lluita pel rebot, però, tot i això, han pogut situar-se per davant (34-33) després d’un triple de Doumbouya. Però no ha durat gaire, i és que Iroegbu continuava duent de corcoll al MoraBanc, i el Girona seguia fent mal amb triples inversemblants que han tornat a donar una certa diferència als catalans, tot i que el duel ha arribat empatat al descans (52-52).
A la represa el Girona ha agafat set punts de renda (52-59), davant d’un MoraBanc que ha començat a veure la cistella petita, fallat des de sota del cèrcol o veient com alguns tirs sortien de dins, mentre que els catalans seguien anotant i obrint forat (63-75), obligant a Joan Plaza a aturar el partit. Però no ha semblat tenir gaire efecte, amb els tricolors mig perduts, veient-se superats en el rebot, i sense estar gens intensos en defensa, però encara vius a falta de l’últim període (71-81). I lluny de que els catalans notessin la pressió final, el que han fet és seguir ampliant la màxima diferència fins al +14 (78-92) a poc més de sis minuts pel final, obligant, de nou, a Plaza a aturar el partit. Els tricolors provaven i provaven de retallar, però el Girona anava tallant la reacció a base de triples, davant d’un MoraBanc que semblava trobar a Doumbouya com a única amenaça. Els del Principat entraven als cinc últims minuts 11 avall (85-96), però en un instants de bogeria s’han situat a sis punts 91-97 amb prop de quatre minuts per disputar-se, i fent creure al Pavelló Toni Martí, però era massa maco, i una safata fallada per Evans en un contracop on l’equip s’hagués pogut situar a quatre punts ha acabat sortint de dins, i els tricolors han acabat caient.
Els tricolors visitaran dissabte vinent al Leyma Corunya a partir de les 19.00 hores.
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 97: Evans (5), Harding (11), Okoye (10), Chougkaz (14), Dos Anjos (2) –cinc inicial– Ortega (3), Lammers (2), Kuric (10), Bassas (8), Doumbouya (30) Llovet (2), Luz (0).
BÀSQUET GIRONA 106: Juani Marcos (7), Iroegbu (17), Fjellerup (18), Sergi M. (5), Geben (13) –cinc inicial– Durham (9), J. Fernández (13), Pons (6), Busquets (3), Susinskas (15).
PARCIALS: 23-24 (10’); 52-52 (20’); 71-81 (30’), 97-106 (40’).
ÀRBITRES: Carlos Peruga, Alberto Sánchez Sixto i Esperanza Mendoza
ELIMINATS: Chougkaz -MoraBanc-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.522 espectadors.