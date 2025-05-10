OLIMPISME
Una delegació de rècord
El COA presenta una llista de 154 esportistes que conformen la representació andorrana per als Jocs dels Petits Estats
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va fer pública la llista definitiva d’atletes que representaran el país als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, que se celebraran del 26 al 31 de maig. En total, 154 esportistes andorrans competiran en les 12 disciplines que conformaran l’esdeveniment, una xifra que suposa un augment molt significatiu respecte als darrers Jocs de Malta 2023, on Andorra va competir amb 66 esportistes. Una short list que presenta gairebé un centenar d’esportistes més que en l’anterior edició, en què la delegació tricolor va aconseguir fins a 21 medalles. Segons va apuntar el COA, l’increment tan notable d’esportistes “reflecteix la voluntat de mostrar el millor talent nacional en uns Jocs que, enguany, se celebren a casa”.
En total, i comptant les altres vuit delegacions, els Jocs dels Petits Estats tindran la participació de 1.061 atletes provinents de nou països. Així, als 154 esportistes andorrans s’hi han d’afegir, per una banda, les delegacions que porten un major nombre d’atletes, que són Xipre (188) i Luxemburg (166). D’altra banda, Mònaco tindrà 129 esportistes; Malta, 108; Islàndia, 106, i, finalment, San Marino, 86; Montenegro, 67, i Liechtenstein, 57, presenten una short list que no arriba al centenar.
La llista més nombrosa
Pel que fa a la delegació andorrana, formada per 154 esportistes repartits en 12 disciplines, el vòlei –amb equips de pista i de platja– i l’atletisme són els dos esports amb més representació, aportant 57 atletes, un 37% de la llista total. Els segueix la natació –incloent natació artística–, amb 18 nedadors, el bàsquet femení 5x5 i el 3x3 masculí amb 17 esportistes i, finalment, el ciclisme, amb la contrarellotge, ruta i BTT, que porten un total de 15 atletes. Per contra, les disciplines amb menys representació són el tennis de taula, amb només tres esportistes, i la gimnàstica –artística i rítmica–, amb quatre participants, mentre que altres esports com el judo (11) o el rugbi de 7 (12), també compten amb una presència destacada.
El bàsquet canvia de seu
La comissió organitzativa dels Jocs també va informar que per qüestions de disponibilitat del Pavelló Toni Martí, les proves de bàsquet 5x5 femení es traslladaran, finalment, al pavelló Joan Alay. Aquesta decisió, van assegurar, “s’ha pres per evitar encavalcaments amb el calendari del MoraBanc, que encara té compromisos oficials durant aquelles dates”. Els Jocs coincideixen amb la darrera jornada de la Lliga Endesa, però el MoraBanc juga el darrer partit a Granada, el dia 30 en un horari encara per confirmar. El darrer partit dels tricolors a casa serà abans dels Jocs, el dia 24, contra el BAXI Manresa.