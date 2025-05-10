OLIMPISME

Una delegació de rècord

El COA presenta una llista de 154 esportistes que conformen la representació andorrana per als Jocs dels Petits Estats

El president del COA, Xavier Espot Miró, en primer terme portant la torxa dels Jocs.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va fer pública la llista definitiva d’atletes que representaran el país als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, que se celebraran del 26 al 31 de maig. En total, 154 esportistes andorrans competiran en les 12 disciplines que conformaran l’esdeveniment, una xifra que suposa un augment molt significatiu respecte als darrers Jocs de Malta 2023, on Andorra va competir amb 66 esportistes. Una short list que presenta gairebé un centenar d’esportistes més que en l’anterior edició, en què la delegació tricolor va aconseguir fins a 21 medalles. Segons va apuntar el COA, l’increment tan notable d’esportistes “reflecteix la voluntat de mostrar el millor talent nacional en uns Jocs que, enguany, se celebren a casa”.

En total, i comptant les altres vuit delegacions, els Jocs dels Petits Estats tindran la participació de 1.061 atletes provinents de nou països. Així, als 154 esportistes andorrans s’hi han d’afegir, per una banda, les delegacions que porten un major nombre d’atletes, que són Xipre (188) i Luxemburg (166). D’altra banda, Mònaco tindrà 129 esportistes; Malta, 108; Islàndia, 106, i, finalment, San Marino, 86; Montenegro, 67, i Liechtenstein, 57, presenten una short list que no arriba al centenar.

La llista més nombrosa

Pel que fa a la delegació andorrana, formada per 154 esportistes repartits en 12 disciplines, el vòlei –amb equips de pista i de platja– i l’atletisme són els dos esports amb més representació, aportant 57 atletes, un 37% de la llista total. Els segueix la natació –incloent natació artística–, amb 18 nedadors, el bàsquet femení 5x5 i el 3x3 masculí amb 17 esportistes i, finalment, el ciclisme, amb la contrarellotge, ruta i BTT, que porten un total de 15 atletes. Per contra, les disciplines amb menys representació són el tennis de taula, amb només tres esportistes, i la gimnàstica –artística i rítmica–, amb quatre participants, mentre que altres esports com el judo (11) o el rugbi de 7 (12), també compten amb una presència destacada.

El bàsquet canvia de seu

La comissió organitzativa dels Jocs també va informar que per qüestions de disponibilitat del Pavelló Toni Martí, les proves de bàsquet 5x5 femení es traslladaran, finalment, al pavelló Joan Alay. Aquesta decisió, van assegurar, “s’ha pres per evitar encavalcaments amb el calendari del MoraBanc, que encara té compromisos oficials durant aquelles dates”. Els Jocs coincideixen amb la darrera jornada de la Lliga Endesa, però el MoraBanc juga el darrer partit a Granada, el dia 30 en un horari encara per confirmar. El darrer partit dels tricolors a casa serà abans dels Jocs, el dia 24, contra el BAXI Manresa.

L'ATLETISME CELEBRA ELS RESULTATS DE L'ANY PASSAT I PRESENTA LA LLISTA DELS JOCS

La ministra d’Esports, Mònica Bonell, va presidir ahir la celebració de la Nit de l’Atletisme, que va tenir lloc al teatre de les Fontetes, a la Massana, i va aprofitar per valorar la participació andorrana en els Jocs dels Petits Estats. Bonell va remarcar que “és una nit doblement especial en celebrar-se les fites de la temporada del 2024 i la llista de l’atletisme de cara als imminents Jocs dels Petits Estats, en què, n’estic segura, tindrem moltes alegries”. La ministra va subratllar el caràcter paritari de la delegació i va agrair la tasca de clubs i federacions per fomentar l’atletisme femení, i va recordar les millores realitzades a les instal·lacions esportives, com ara la pista d’atletisme, gràcies a la col·laboració entre el Govern, els comuns i el Comitè Olímpic Andorrà (COA).
