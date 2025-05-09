BÀSQUET
El partit contra el Girona, “una guerra” per a Harding
El tricolor confia en l’empenta del públic per tancar la salvació
Jerrick Harding, referent ofensiu del MoraBanc Andorra, va analitzar el moment de l’equip i el repte que suposa el pròxim partit contra el Bàsquet Girona al pavelló Toni Martí. La victòria donaria la permanència matemàtica a l’equip tricolor i el combo nord-americà va ser força explícit al respecte: “Serà una guerra. Ells lluiten pel mateix que nosaltres, per no baixar. Vindran a deixar-ho tot, així que hem d’estar preparats.”
Tot i les molèsties que arrossega a l’esquena, vol seguir ajudant l’equip
En aquest sentit, Harding va afegir que “hem de protegir casa nostra, sobretot en aquests últims dos partits aquí”, i també va elogiar el paper de l’afició i la seva aportació en els moments clau. “M’encanta com van estar contra el Lleida. Ens van donar molta energia i, tot i que ja estàvem concentrats, ens van donar un plus. El mateix ha de passar demà.” Amb referència a les molèsties a l’esquena i l’acumulació de desgast físic, el jugador va comentar que “només intento gestionar-ho i ajudar l’equip per intentar guanyar aquests quatre partits que ens queden”.