NATACIÓ
Darrera visita de la FAN als Serradells abans dels Jocs
Representants de la Federació Andorrana de Natació (FAN) i del COA van visitar per última vegada els Serradells per acabar de perfilar tota la logística de cara a l’inici del muntatge de la competició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que es posen en marxa el dia 26. Eugeni Ballarín, director de la competició, va destacar que “teníem clar que aquesta era una competició important en el calendari internacional, sobretot d’aquests petits països”. El dirigent va afegir que els Jocs dels Petits Estats són, a més, “un esdeveniment que forma part de la preparació de cara al Campionat del Món de Singapur a final de juliol i, per tant, li hem donat l’aire i la categoria que correspon a una competició internacional de primer nivell.
En aquest sentit, Ballarín –que ha estat responsable organitzatiu de competicions de primer nivell com, per exemple, els Europeus o els Mundials que s’han disputat a Barcelona– va apuntar que “tota la fase de definició i distribució dels espais i organitzativa la tenim perfilada i ara estem pendents de començar el pròxim 21-22 de maig la fase més operacional de muntatge”.