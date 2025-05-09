ESQUÍ ALPÍ
Copa del món femenina el 2026
La FIS confirma la parada andorrana del circuit blanc, que inclourà proves de descens i supergegant a la pista Àliga
Grandvalira tornarà a convertir-se en l’epicentre de l’esquí alpí internacional amb la celebració de la Copa del Món femenina de velocitat els pròxims 28 de febrer i 1 de març del 2026. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) va confirmar ahir oficialment aquesta cita durant la seva reunió anual de primavera, celebrada a Vilamoura (Portugal), on va fer públic el calendari complet de la temporada 2025-2026 del circuit blanc.
“Tornarem a demostrar la capacitat organitzativa en una nova gran oportunitat per al país”
El sector del Tarter, concretament la pista Àliga, acollirà dues proves de màxima exigència: una de descens i una altra de supergegant. A més, es preveuen dues jornades prèvies d’entrenament perquè les esquiadores puguin reconèixer el traçat i preparar-se per a les curses. La temporada arrencarà el 25 d’octubre a Sölden (Àustria) i es clourà el 25 de març a Lillehammer (Noruega). El calendari comptarà amb un total de 20 seus arreu del món i inclourà 37 proves de les diverses disciplines d’esquí alpí. La parada andorrana, que serà la número 17 del calendari, tindrà lloc després de la celebració dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina 2026, fet que podria incrementar l’interès mediàtic i esportiu de les proves. Des del comitè organitzador, el director general de la Copa del Món a Grandvalira, David Hidalgo, va expressar la seva satisfacció per tornar a acollir una prova de primer nivell: “Ens omple d’orgull poder tornar a demostrar la nostra capacitat organitzativa amb dues proves de velocitat, que sempre impliquen un repte tècnic i logístic més alt. És una gran oportunitat per al país i per a les nostres esportistes.” En la mateixa línia, el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, va destacar el valor que aquestes competicions tenen per als atletes locals. “És una ocasió única perquè les nostres millors esquiadores, com Cande Moreno i Jordina Caminal, competeixin a casa i aprofitin el coneixement de la pista per fer un bon resultat.” La delegació andorrana desplaçada a Portugal va estar formada per David Hidalgo, el director esportiu Santi López, el gerent de la FAE, Carles Visa, i el director esportiu, Roger Vidosa.
“És una ocasió única perquè les nostres millors esquiadores competeixin davant del seu públic”
Sisena Copa del Món
Amb la confirmació de la Copa del Món del 2026, ja seran sis les vegades que la màxima competició mundial arriba a Andorra. La pimera, el 2012 amb la prova femenina de gegant i eslàlom a Soldeu, i la darrera, la del 2024, també a la pista Avet.