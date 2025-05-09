Olimpisme
Andorra tindrà 154 esportistes als Jocs dels Petits Estats
El vòlei pista i platja serà l'esport més representat amb 32 atletes, seguit de l'atletisme amb 25
Andorrà tindrà una representació de 154 atletes en els Jocs dels Petits Estats que se celebraran al Principat del 26 al 31 de maig, després que el Comitè Olímpic Andorrà hagi fet pública la llista d'esportistes que representaran el país. La delegació andorrana serà més àmplia que la de Malta 2023, on van participar un total de 65 esportistes.
El vòlei pista i platja serà l'esport amb més presència andorrana, amb un total de 32 esportistes. Destaca la parella formada per Xavier Folguera i Abel Bernal, que ja va aconseguir la medalla d'or a Montenegro 2019 i aspira a repetir èxit davant l'afició local. L'atletisme també tindrà un pes important amb 25 esportistes, entre els quals sobresurten Pol Moya i Nahuel Carabaña dues de les principals esperances andorranes per obtenir medalla. En natació Andorra competirà amb 18 esportistes, entre els quals destaquen els germans Bernat i Tomàs Lomero, Kevin Teixeira, Patrick Pelegrina, Nàdia Tudó i Alexandra Mejía.
En tennis Vicky Jiménez podria disputar els Jocs sempre que no accedeixi al quadre principal de Roland Garros, que es disputa en les mateixes dates. Pel que fa a altres disciplines individuals, Silvio Moreira en karate i Berta Miquel en gimnàstica rítmica parteixen com a opcions fermes per penjar-se alguna medalla.
Els equips de bàsquet 3X3 i el Rugbi de 7, també formen part d'aquesta àmplia delegació i tenen potencial per sumar punts al medaller andorrà. L'objectiu és superar les 20 medalles assolides a Malta 2023, on Andorra va aconseguir 5 ors, 6 plates i 9 bronzes.