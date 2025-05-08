FUUTBOL
La selecció femenina sub 16 firma un empat heroic
La selecció sub 16 femenina va tancar el Torneig de Desenvolupament de la UEFA amb un empat heroic davant l’amfitriona, Bòsnia i Hercegovina (3-3). El combinat local guanyava 0 a 3 al minut 70, amb dos gols de penal, però la reacció de les tricolors va ser esplèndida amb tres dianes que van neutralitzar l’avantatge de les bosnianes. Al minut 71, Carla Ber va fer l’1 a 3, Emma Warboys va fer el segon al minut 81 de joc i quan passaven tres minuts del temps, Noa Tesorero va fer l’empat a 3 definitiu.
L’equip dirigit per Catia da Silva va començar la competició amb una derrota davant Grècia (3-1) amb gol d’Èlia Quilez, i en el segon partit va superar amb solvència Moldàvia (1-4), remuntant un marcador advers i amb dianes de Carla Ber, Zoe Planagumà i un doblet de Noa Tesorero.