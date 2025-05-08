FUTBOL
Quatre milions del CVC
L’FC Andorra ha destinat íntegrament el fons del pla LaLiga Impulso a millores a l’Estadi Nacional i al Comunal
L’FC Andorra ha estat un dels clubs beneficiats pel pacte històric entre LaLiga i el fons internacional CVC, que va permetre a molts equips del futbol espanyol obtenir liquiditat immediata a través d’un model de finançament participatiu. En aquest context, i mentre militava a LaLiga Hypermotion, la Segona Divisió, el club tricolor ha ingressat un total de quatre milions d’euros, una quantitat significativa destinada a tres finalitats reglamentades: eixugar deutes, reforçar la plantilla i invertir en infraestructures. Sense deute reconegut, la cúpula de l’FC Andorra va decidir destinar la totalitat d’aquesta injecció econòmica en millores a l’Estadi Nacional –el canvi de gespa inclòs– i el Comunal, uns treballs que han facilitat el dia a dia de l’equip tricolor.
L’entitat ha rebut els gairebé quatre milions d’euros en el marc de l’acord LaLiga Impulso amb el fons d’inversió CVC. Aquest acord, subscrit entre LaLiga i CVC, preveia una inversió global de prop de 2.000 milions d’euros per part del fons, a canvi d’un percentatge dels drets audiovisuals de LaLiga durant un període prolongat. L’objectiu era modernitzar i enfortir el teixit econòmic dels clubs professionals, especialment els més petits i mitjans, mitjançant un model de finançament participatiu en lloc d’una subvenció directa. Aquesta fórmula va permetre que els clubs rebessin recursos immediats, però amb el compromís de tornar-los en part o de compartir beneficis futurs i el calendari establert s’ha complert fil per randa, amb un primer pagament l’agost del 2022, i tres més el juny del 2023, 2024 i el darrer, que arribarà aquest estiu.
Millores al Nacional
L’Estadi Nacional ha estat objecte de reformes estructurals i tècniques i entre les actuacions més destacades hi ha la millora del sistema audiovisual, les adequacions de seguretat, la renovació d’espais per premsa i aficionats, així com l’optimització dels serveis per a jugadors i cos tècnic. L’FC Andorra defensa que, precisament, la inversió realitzada amb fons del CVC no és només una millora puntual, sinó una aposta estratègica que reforça la seva voluntat de seguir utilitzant la instal·lació com a camp principal de competició. Per aquest motiu, l’entitat considera que renunciar ara a l’ús de l’Estadi Nacional suposaria perdre el retorn directe d’una inversió estructural significativa, realitzada sota l’empara del pla LaLiga Impulso. L’FC Andorra manté així la seva posició a favor de continuar al Nacional, considerant-lo la millor opció actual per a les necessitats del primer equip i el projecte esportiu del club. Paral·lelament, s’han fet obres al Comunal, on s’acostuma a exercitar l’equip, d’adequació d’espais funcionals per donar servei al primer equip.
DANI VILLAHERMOSA CONFIA EN EL MOMENT I NO RENUNCIA A RES
Per fer-ho, l’equip de Beto Company ha de sumar tot el que queda i dissabte l’FC Andorra visita l’Estadi Johan Cruyff per enfrontar-se a un molt necessitat Barça Atlètic, que lluita per la permanència. “Pot ser un partit trampa. Ells també estan jugant-se molt, estan allà a baix i són molt bon equip. Esperem tornar amb tres punts de Barcelona”, explica Villahermosa, que afegeix, en clau personal, que “vaig venir aquí a la recerca de minuts, que és el que estic aconseguint, i tant de bo pugui aconseguir un altre ascens i pujar a Segona”. Tanmateix, confia en el col·lectiu: “Som una pinya, una família dins del vestidor i també fora. Tots seguim el mateix camí.”