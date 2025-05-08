KARATE
Ordino acull el cap de setmana la 21a edició del Trofeu TopKata de base
El pavelló Germans de Riba d’Ordino acollirà la 21a edició del Trofeu TopKata de karate, una competició que se celebrarà aquest diumenge, a partir de les nou del matí. Organitzat pel Club Karate Xavi Herver d’Ordino i patrocinat per Karate Xavi Andorra, amb la col·laboració del comú ordinenc, el trofeu ja és una cita emblemàtica per al karate base al país. Adreçat als més petits, el torneig es disputa en la modalitat de kata (tècnica) i inclou les categories mixtes prebenjamina (menys de sis anys), benjamina (6-7 anys), alevina (8-9 anys), infantil (10-11 anys), juvenil (12-13 anys) i kata família. A més, els semifinalistes i finalistes lluitaran pel títol de la categoria reina: l’Open mixta.
Amb dues dècades de trajectòria, el TopKata té com a objectiu principal oferir una primera experiència competitiva als infants, ajudant-los a perdre la por escènica i a gaudir del karate en un ambient de motivació i aprenentatge.