GIMNÀSTICA RÍTMICA
Arriba una nova edició de la Copa Andorrana Individual
La 36a edició de la Copa Andorrana Individual de gimnàstica rítmica arriba aquest cap de setmana amb una destacada participació. L’activita s’enceta dissabte, a partir de les 09.30 hores, al pavelló dels Serradells, que acollirà la segona fase en les categories clubs i preclubs. A la mateixa hora, però l’endemà, diumenge, el pavelló Joan Alay serà l’escenari de la tercera fase, en la categoria promoció. El preu de les entrades per a les dues jornades és de dos euros.