AUTOMOBILISME
Joan Vinyes júnior progressa i acaba al 15è lloc a Navarra
Joan Vinyes Jr. va continuar la seva progressió a la Toyota GR Cup Spain en la segona prova disputada al renovat circuit de Navarra. Tot i les novetats del traçat, el jove pilot andorrà va mostrar una bona adaptació des dels entrenaments, destacant amb el vuitè millor temps en pluja. A la primera cursa, va remuntar fins a la 14a posició, però, finalment, va acabar 15è. A la segona cita, la sort li va girar l’esquena. Va protagonitzar una bona sortida i va continuar avançant rivals, però a tres voltes del final una maniobra inesperada del pilot que el precedia va provocar un toc que, tot i ser lleu, li va impedir acabar.