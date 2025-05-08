Esquí Alpí
Grandvalira acollirà la Copa del Món d’esquí alpí femenina de velocitat la pròxima temporada
La prova es durà a terme els dies 28 de febrer i 1 de març del 2026
La pista Àliga del sector del Tarter de Grandvalira acollirà la Copa del Món d’esquí alpí femenina de velocitat els dies 28 de febrer i 1 de març del 2026. Ho ha confirmat aquest migdia la Federació Internacional d’Esquí (FIS) durant la reunió anual de primavera que ha organitzat a la localitat portuguesa de Vilamoura. Les atletes s'enfrontaran a una prova de descens i una de supergegant, en la dissetena aturada en el calendari. "Estem molt contents que Andorra torni a la màxima categoria de l'esquí alpí" ha explicat el gerent de la Federació Andorrana d'Esquí, Carles Visa. Per la seva banda, David Hidalgo, al capdavant del comitè organitzador, ha rebut amb satisfacció tornar a l'elit per "tornar a demostrar la nostra capacitat d'organització i acollir a les millors esquiadores del món".