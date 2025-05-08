OLIMPISME
El COA anunciarà demà les llistes definitives
La nòmina andorrana, la ‘short list’, superarà els 150 esportistes
La comissió permanent del Comitè Olímpic Andorrà (COA) publicarà demà la llista definitiva, la short list, d’esportistes andorrans que participaran en els Jocs dels Petits Estats. Després de molta espera per part de les federacions i a menys de 20 dies per a l’inici de la competició, ja es coneixeran els noms que conformaran la delegació andorrana i que superarà els 150 esportistes.
La permanent, a més, lliurarà una dotzena de ‘wild cards’ per als andorrans
A més, la comissió permanent del COA ha acabat de decidir sobre les gairebé 12 sol·licituds de wild card presentades per les federacions per convidar esportistes que no han aconseguit les marques mínimes per participar-hi. Entre les disciplines amb sol·licituds pendents hi ha el tir de precisió, el tir al plat i la gimnàstica, on Ona Betrian, en artística, és una de les esportistes que esperen invitació. Des del COA es vol presentar la delegació més àmplia i competitiva possible. D’altra banda, demà tindrà lloc la Nit de l’Atletisme al teatre de les Fontetes, a la Massana. L’acte s’emmarca en el reconeixement als atletes durant l’any i servirà com a presentació oficial de l’equip andorrà dels Jocs dels Petits Estats.