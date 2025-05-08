CURSES DE MUNTANYA
La Casamanya Extrem Vertical Race vol entrar al circuit espanyol
La cursa ja compta amb l’homologació per part de la federació espanyola, però els costos són inassumibles
La Casamanya Extrem Vertical Race 2025 se celebrarà el 7 de juny amb l’objectiu d’entrar a la Copa d’Espanya de curses verticals de la Fedme, la federació espanyola. La prova ja disposa de l’homologació vàlida per a quatre anys, però no ha pogut accedir al circuit aquest 2025 per falta de finançament. “Els costos no els podem assumir... hauria estat un suïcidi econòmic”, va explicar Pau Pellicer, d’Estripagecs Mountain Events, un dels organitzadors de la prova, assenyalant que les condicions econòmiques s’eleven als 10.000 euros.
La prova forma part de la Copa d'Andorra, la Catalana i l'VK Open internacional
Actualment, la cursa forma part de la Copa d’Andorra, la Copa Catalana i els VK Open Championships. Pellicer remarca que formar part del circuit espanyol “donaria un altre nivell de visibilitat”, amb cobertura de mitjans com Teledeporte, i per això busquen suport econòmic abans que caduqui l’homologació el 2029. De moment, a la Casamanya Extreme Vertical Race ja hi ha 90 inscrits de 14 nacionalitats diferents i l’objectiu és tornar a assolir els 300 participants, després dels 240 de l’any passat. “El 70% són internacionals; és una prova que cada cop es consolida més fora del país, però també a Andorra”, va afegir Pellicer. Les inscripcions estaran obertes fins al 3 de juny. La Casamanya Extrem també destaca per la seva mitjana de participació femenina del 32%, per sobre del 23% europeu, i serveix com a cursa selectiva de la FAM per a competicions internacionals. “No és fàcil aconseguir participació en una cursa d’un poble petit als Pirineus, però ho estem fent”, va destacar el gerent de la FAM, Ludovic Albós. La prova serveix per a la federació per escollir els seus participants de cara a les competicions internacionals, com pot ser l’Europeu sènior que es disputarà enguany, perquè “si fas un bon resultat aquí és probable que el facis fora”. L’organització vol potenciar la cursa clàssica, pensada per a corredors menys experimentats, i fomentar la participació nacional.