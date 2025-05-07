CICLISME
Un recorregut molt atractiu
L’Andorra MoraBanc Clàssica es disputa el 22 de juny, amb sis ports, una jornada íntegra al país i un test abans del Tour
L’Andorra MoraBanc Clàssica va presentar el recorregut de la primera edició, que tindrà lloc el 22 de juny, amb un traçat molt atractiu de 139 quilòmetres, sis ports de muntanya –Envalira, Ordino, la Comella, Engolasters, Beixalís i el coll de la Botella– i un desnivell positiu de 4.300 metres. La prova neix amb vocació internacional i amb la voluntat d’esdevenir una cita clau del calendari ciclista. El resident Carlos Verona, ciclista del Lidl-Trek, serà l’ambaixador i també el primer gran nom confirmat d’una prova que compta amb 21 equips, quatre dels quals World Tour –Arkéa B&B Hotels, Movistar Team, EF Educatin EasyPost i Lidl-Trek–, la participació de la selecció andorrana i un total de 147 corredors professionals.
La jornada esdevindrà una cursa de fons d’alta muntanya que travessarà les set parròquies del país, amb una sortida des del BiciLab a Andorra la Vella i l’arribada al coll de la Botella, a la Massana. Gerard Riart, director de la prova, va destacar que es tracta d’una iniciativa que “pretén convertir-se en una de les icones del calendari mundial del ciclisme de ruta” i que “la idea és que no sigui només una cursa, sinó una eina per ensenyar el país al món”. En aquest sentit, Riart va afegir que “per això passarem per totes les parròquies, i en el futur volem anar variant les sortides i arribades per donar visibilitat a tot el territori”. Tot i la forta competència de calendari en aquestes dates –amb cites com el Critèrium del Dauphiné, la Route d’Occitanie o el Tour de Suïssa–, l’Andorra MoraBanc Clàssica esdevindrà una bona prova de foc abans del Tour de França, que arrencarà 13 dies després a Lille, i Riart es va mostrar satisfet: “Per ser el primer any, estem molt contents amb la participació. És cert que no ha estat fàcil, però ja tenim compromisos i interès per a futures edicions.”
“Els primers moviments poden arribar a Envalira o Ordino, però la cursa es trencarà a Engolasters”
Un dels grans actius de la cursa és la presència de Carlos Verona, ciclista del Lidl-Trek i resident al país. Ambaixador del projecte des del seu naixement, Verona va confirmar que també hi competirà: “Puc afirmar que estaré a la sortida el 22 de juny. Tinc moltes ganes de córrer a casa. És una cursa molt dura, però també assequible dins del que és Andorra. Crec que hem trobat un bon equilibri per a una primera edició.” Verona va destacar especialment l’encert en el traçat, que inclou ports com el d’Envalira, el coll d’Ordino, i trams clau a Engolasters i Beixalís, que podrien marcar els moments decisius: “Els primers moviments poden arribar a Envalira o a Ordino, però la cursa es trencarà pujant cap a Engolasters. Allà veurem alguns atacs.” L’arribada, que inicialment es volia fer al port de Cabús, s’ubicarà al coll de la Botella per facilitar la logística i la cobertura televisiva. Riart va explicar que la decisió també busca garantir un final espectacular i accessible per al públic. Sobre la presència de grans noms, Verona va ser prudent, però optimista: “No puc confirmar ningú encara perquè els calendaris canvien molt. Jo mateix no havia de fer el Giro i al final sí que el faré. Però estic convençut que tindrem algun corredor important, algú que vingui del Giro o que prepari el Tour. I si a més viuen aquí, segur que els fa il·lusió competir a casa.”
“Passarem per totes les parròquies i en el futur volem anar variant les sortides i arribades”
Pujar de categoria
Amb un pressupost de 400.000 euros (60% públic i 40% privat), l’organització ja treballa pensant en el futur. L’objectiu és pujar de categoria UCI el 2025, passant d’1.1 a 1.Pro, fet que obligaria els grans equips a participar-hi i permetria una projecció encara més gran de la prova. “Si volem convertir-nos en referents, hem d’aspirar a tenir els millors”, va cloure Riart.