BTT
Ramon Aranda completa la seva 20a Titan Desert
És l’únic ciclista que ha finalitzat les 20 curses de la història
Ramon Aranda va allargar la seva història a la Titan Desert i va aconseguir acabar per 20a vegada la cursa que transcorre pel desert del Marroc, convertint-se així en l’únic corredor que finalitza totes les edicions de la prova disputades. A més, també suma nou proves més de les Titan Series a la seva butxaca. Aranda va disputar aquesta 20a Titan amb l’equip Quality Team juntament amb Joan i Pol Montaner, Lluís Nel·lo i Tavi Rocha, i va mostrar-se “afortunat per haver-ho compartit amb un equip excepcional on els valors humans prevalen per damunt de qualsevol altra cosa”.
La victòria a la general va ser per al ciclista de Costa Rica exresident al país Andrey Amador, que fins a la temporada passada competia en ruta. Amador va imposar-se als espanyols Fran Herrero i Luís León Sánchez, que van completar el podi. Pel que fa a la cursa femenina, el triomf va ser per a Pilar Fernández, Ramona Gabriel i Antonio Moreno van imposar-se en duo mixt, Malgorzata Chrabaszcz i Nemesí Márquez van guanyar en duo femení, i Álvaro Galindo i Ibon Zugasti van vèncer en duo masculí.
Andrey Amador s’endú la victòria en homes i Pilar Fernández, en dones