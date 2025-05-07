BTT

Ramon Aranda completa la seva 20a Titan Desert

És l’únic ciclista que ha finalitzat les 20 curses de la història

Ramon Aranda amb la medalla de ‘finisher’.Facebook

Andorra la Vella

Ramon Aranda va allargar la seva història a la Titan Desert i va aconseguir acabar per 20a vegada la cursa que transcorre pel desert del Marroc, convertint-se així en l’únic corredor que finalitza totes les edicions de la prova disputades. A més, també suma nou proves més de les Titan Series a la seva butxaca. Aranda va disputar aquesta 20a Titan amb l’equip Quality Team juntament amb Joan i Pol Montaner, Lluís Nel·lo i Tavi Rocha, i va mostrar-se “afortunat per haver-ho compartit amb un equip excepcional on els valors humans prevalen per damunt de qualsevol altra cosa”.

La victòria a la general va ser per al ciclista de Costa Rica exresident al país Andrey Amador, que fins a la temporada passada competia en ruta. Amador va imposar-se als espanyols Fran Herrero i Luís León Sánchez, que van completar el podi. Pel que fa a la cursa femenina, el triomf va ser per a Pilar Fernández, Ramona Gabriel i Antonio Moreno van imposar-se en duo mixt, Malgorzata Chrabaszcz i Nemesí Márquez van guanyar en duo femení, i Álvaro Galindo i Ibon Zugasti van vèncer en duo masculí.

Andrey Amador s’endú la victòria en homes i Pilar Fernández, en dones

