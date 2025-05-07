REPORTATGE
Fidelitat tricolor
Nacho Llovet suma 122 partits amb el club a l’ACB i és el segon de la història amb més duels.
Nacho Llovet s’ha convertit en el segon jugador amb més partits a la Lliga Endesa amb la samarreta del MoraBanc Andorra. Ja en suma 122 a l’ACB, però el seu compromís va molt més enllà: ha defensat el club tricolor en 208 partits oficials, guanyant-se ja un lloc permanent a la història recent del club.
La xifra inclou els 122 partits a la Lliga Endesa, però també 34 a la LEB Or, un a la Copa Princesa, 49 a l’Eurocup i dos a la Copa del Rei. L’aler-pivot català, peça clau des de la seva arribada l’estiu del 2019, s’ha convertit en molt més que un jugador: és una referència per a l’afició, un líder dins el vestidor i un símbol de compromís. Ha viscut totes les etapes: des de la lluita per l’ascens fins a les nits europees i la consolidació a l’ACB. “Quin honor recórrer aquest camí plegats! Seguim!”, va escriure a les xarxes, amb una frase que condensa el seu lligam emocional amb l’escut i la grada.
Entre totes les competicions ha disputat 208 partits
Amb aquests 208 partits, Llovet es posiciona com un dels jugadors més identificats amb el projecte tricolor dels últims anys. Només David Jelinek amb un total de 257 compromisos com a tricolor, 187 a l’ACB, supera els números de l’actual capità del MoraBanc, que viu la sisena temporada al club. El mític José Luis Joe Llorente, que va jugar 121 partits amb la samarreta del MoraBanc –llavors Festina Andorra– entre les temporades 1992-93 i 1995-96 és ara el tercer jugador amb més partits a la història, mentre que David Walker és quart, amb 116 enfrontaments.