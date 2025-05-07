BTT
Entrades des de 15 euros per a la Copa del Món de Pal Arinsal
Pal Arinsal va posar ahir a la venda les entrades per a la desena edició de la Copa del Món de BTT, que arribarà al país del 9 al 13 de juliol, amb preus que van des dels 10 euros per als nens de 6 a 11 anys i fins als 15 en el cas dels adults de més de 12 anys (els menors de sis anys tenen accés gratuït si van acompanyats d’un adult). El tiquet permetrà gaudir de l’espectacle des de les zones habilitades a la Caubella i Fontanals, amb accés als remuntadors, autobusos i serveis de connexió entre les zones clau del circuit. Els usuaris amb forfet de temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass i Bike Pass) tindran accés de franc a l’esdeveniment.