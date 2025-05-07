POLÍTICA ESPORTIVA
Els ajuts pugen un 47% en 10 anys
L’executiu destinarà enguany 4,7 milions d’euros a clubs i federacions entre la subvenció ordinària i la preparació dels Jocs
Les subvencions esportives del Govern a les federacions i entitats han augmentat un 48% en la darrera dècada. L’executiu va presentar ahir les xifres de l’exercici del 2025 amb uns ajuts totals de 4.774.514,86 euros, entre els 4.426.865,07 de l’import ordinari i els 347.649,79 per als Jocs, mentre que el 2015 van destinar-s’hi 2.998.319 euros, que suposa un increment del 47,64% i 1,4 milions en deu anys. Això suposa que per quart any consecutiu pujarà l’import total dels ajuts un cop superada la crisi de la covid, que va obligar a reduir-lo. Entrant en el detall del 2025, la partida destinada a les subvencions ordinàries ha crescut un 3,51%, passant dels 4.276.790 euros del 2024 als 4.426.865,07, mentre que els ajuts de preparació a les federacions per als Jocs dels Petits Estats (Govern va instaurar-los l’any passat i aquest és l’últim que s’entregaran) han passat dels 336.000 euros de l’exercici anterior als 347.649,79 d’enguany, que se celebra la cita multiesportiva.
Sobre l’augment dels ajuts d’aquest any, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que “nosaltres anirem defensant poder acompanyar les entitats i que les ajudes vagin creixent, però això depèn del pressupost total del Govern i les polítiques i prioritats que hi hagi”. A més, va defensar la política del Govern afirmant que “tot i les polítiques que s’han fet per destinar diners a l’habitatge, en l’àmbit esportiu hem pogut anar augmentant les partides”, i va cloure que “ho seguirem defensant perquè una societat cohesionada és fonamental i l’esport ajuda a aquesta cohesió”.
L'esquí segueix sent el rei
Com és habitual, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) segueix sent l’entitat que rebrà una subvenció més alta, amb 1.326.000 euros (l’any passat van ser 1,3 milions), seguida per la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), amb 303.960 euros (el 2024 van ser 298.000). També estan per sobre dels 100.000 euros les federacions d’atletisme (161.500), natació (164.582,24), judo (149.822,50), gimnàstica (121.100), canoa i caiac (116.272), rugbi (165.000) i bàsquet (133.640). Pel que fa als clubs, el VPC i el MoraBanc Andorra mantenen els imports de l’any passat (241.000 i 201.000 euros, respectivament), mentre que l’FC Andorra perd 1.400 euros i en rebrà 17.000.
Segons van explicar Bonell i Cabanes, per als ajuts d’aquest any s’ha agafat l’import del 2023 com a base, i s’ha augmentat l’import en funció de criteris econòmics com el nivell esportiu i les competicions previstes, i d’altres criteris com la promoció de la igualtat de gènere, la col·laboració amb antidopatge, la promoció de l’esport de base, l’adequació dels programes esportius o les formacions dels membres de les entitats.
Ajuts per als Jocs
A més de les subvencions ordinàries, també hi ha ajuts a les federacions que participen en els Jocs dels Petits Estats amb 40.000 euros per al bàsquet, rugbi, vòlei i atletisme com els que més diners rebran. La de natació obtindrà 34.417,76 euros, les de ciclisme, tennis i gimnàstica, 30.000 euros, i també tindran ajuda les de judo, karate, tir i tennis de taula.