Escalada
La Casamanya Extrem Vertical Race cerca ajudes per entrar en el circuit de la federació espanyola
La prova se celebrarà el pròxim 7 de juny
La Casamanya Extrem Vertical Race 2025 se celebrarà el pròxim 7 de juny amb novetats i uns objectius molt ben fixats: poder entrar dins del circuit de proves de la Copa d'Espanya de curses vertical de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (Fedme). Segons ha explicat l'organitzador de la prova d'Estripagecs Mountain Events, Pau Pellicer, l'any passat ja es van superar totes les proves i controls per part de la federació espanyola i, actualment, ja doten de l'homologació vàlida per a quatre anys.
El problema més gran és la manca de finançament, ja que enguany no han pogut entrar dins del circuit perquè "els costos no els podem assumir". "No arribem amb el pressupost i no només és un tema directe, sinó també de les empreses i les condicions que ens demanen des de la Fedme. L'import és elevat i s'escapa del nostre pressupost" ha explicat, assenyalant que si haguessin entrat enguany hauria estat "un suïcidi econòmic" per a l'organització. En concret, la quantitat de les condicions s'eleva als 10.000 euros, tot i que hi ha especificitats que van subvencionades per la federació, no és al 100%.
Actualment, la Casamanya Extrem forma part de la Copa de curses de muntanya i la Copa d'Andorra de curses vertical de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), així com en la Copa Catalana de curses vertical i, des de l'any anterior, en la VK Open Championships de la ISF. Amb tot, des de l'organització han assegurat que poder entrar en la Copa d'Espanya "dona un altre nivell de visibilitat i és molt més important". "Des de Teledeporte venen a fer, ni que sigui, un minireportatge d'un quart d'hora de la cursa que es televisa i això ja fa que molta gent la vegi i s'interessi" ha assegurat Pellicer. Per aquest motiu, l'organització cerca activament finançament de qualsevol entitat o privat abans que caduqui l'homologació el 2029.
Aquest dimecres s'han assolit els 90 inscrits de catorze nacionalitats diferents. Unes xifres que s'han valorat molt positivament i que s'apropen a les assolides en altres anys, encara que amb la novetat que les inscripcions s'han obert abans per "poder tenir una previsió més acurada dels participants". El repte torna a ser arribar als 300 inscrits. Tenint en compte que l'edició anterior van arribar als 240 d'una quinzena de nacionalitats i que encara queda un mes per a la cita, Pellicer ha confirmat que veuen "amb bons ulls" poder igualar les xifres. "El 70% dels inscrits són internacionals. És una prova que cada cop es consolida més fora del país, però també a Andorra" ha esmentat, revelant que els corredors nacionals solen ser els que s'inscriuen a darrer moment. Cal recordar que les inscripcions es tancaran el pròxim 3 de juny. "És una cita important dins del circuit mundial" ha destacat l'organitzador de la prova d'Estripagecs Mountain Events, Dani Marín.
De fet, s'ha presentat que la Casamanya Extrem supera la mitja d'inscrits de les verticals a Europa amb 165 participants (la mitja es fixa en 126) i en participació femenina, on la mitja està en el 23% i la prova ordinenca està al 32%. "No és fàcil aconseguir participació en una cursa d'un poble petit als Pirineus, però ho estem fent" ha destacat el gerent de la FAM, Ludovic Albós. Aquesta prova serveix per a la FAM per poder escollir als seus participants de cara a les competicions internacionals, com pot ser l'europeu sènior que es disputarà enguany, perquè "si fas un bon resultat aquí, és probable que el facis fora".
Altrament, s'ha destacat que es vol dinamitzar la parròquia i la cursa. Si bé la participació en la prova Extrem sol ser bona, es vol potenciar la cursa Clàssic. "Molts participants no venen perquè en veure 'extrem' al títol, solen tenir por. Però hi ha diferents distàncies perquè inclús els principiants la puguin arribar a fer" ha esclarit Pellicer, animant a tothom que vulgui presentar-se. Demanat per un possible canvi de nom, Pellicer ha confirmat que estan valorant diferents accions per poder resoldre el problema de la baixa participació en la cursa Clàssic, però que en cap cas s'eliminarà el nom 'Extrem' de la cursa, ja que es coneix per aquesta paraula. A més, també es vol continuar treballant en la participació dels joves i la base, sobretot nacional. Una altra de les novetats és que els lots de premis que es donaran als participants no només seran per al cap de setmana de la Casamanya Extrem, sinó també per altres dates perquè "els concursants puguin venir a Andorra i a Ordino a gaudir", així com es pretén que els participants vinguin abans de la cursa per preparar-la. "Gràcies a la Casamanya Extrem tenim més protagonisme internacionalment i també de forma nacional" ha destacat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta.
Finalment, s'ha recordat que la cursa torna a ser solidària, on gran part de la recaptació anirà a la fundació Kailash Home per als nens de l'Himàlaia. "Actualment, tenim més de dos euros per participant" ha conclòs Pellicer.