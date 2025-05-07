AUTOMOBILISME
El Campionat d’Andorra de muntanya tindrà també una versió virtual
El Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya, que torna enguany després d’uns anys d’absència, també tindrà la seva versió virtual gràcies a l’ACA eSports i la col·laboració de ClubSimRacing.com. De la mateixa manera que passarà amb el certamen real, aquesta opció virtual tindrà quatre proves i se seguirà amb el mateix calendari. L’estrena serà amb la Pujada a Arinsal al maig, al juny hi haurà la Pujada a Arcalís, al setembre serà el torn de la Pujada a Beixalís i a l’octubre es clourà el campionat amb la Pujada a la Peguera.
Les curses es disputaran amb la plataforma Assetto Corsa i tindran una mànega d’entrenament i dues de cursa.