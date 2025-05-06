FUTBOL

Tot per decidir

L’FC Andorra pot certificar matemàticament el play-off si guanya dissabte contra el Barça Atlètic en funció d’altres resultats

L’FC Andorra celebrant el gol del triomf contra el Nàstic.Fernando Galindo

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L’FC Andorra podria certificar aquest mateix cap de setmana la classificació matemàtica per al play-off d’ascens. És cert que després de la bona dinàmica i de les punxades de la Cultural Lleonesa les últimes setmanes, fins i tot s’està obrint la porta de somiar a pujar de forma directa, però la realitat és que a hores d’ara l’equip encara està a cinc punts del primer, quan en falten només nou per disputar-se, i el primer objectiu ha de ser segellar la disputa de les eliminatòries d’ascens. Per fer-ho aquest cap de setmana, els números passen perquè els tricolors guanyin el partit a domicili davant del Barça Atlètic (dissabte, 16.00 hores) i que els equips que estan ara fora del play-off, Bilbao Athletic, Celta Fortuna i Ourense, no guanyin. Els bascos visitaran un Unionistas que lluita per salvar-se, el filial del Celta visita un Amorebieta ja descendit, mentre que l’Ourense jugarà a Tarassona. En tot cas, si els tricolors no volen dependre de la resta de marcadors, necessiten dues victòries per poder tancar matemàticament la classificació per al play-off.

“El que hem de fer és guanyar i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”Beto Company, Entrenador de l’FC Andorra

L'ascens directe, difícil

Força més difícils són els números per aconseguir l’ascens directe a Segona Divisió, primer perquè l’equip no depèn de si mateix i després perquè necessita que punxi no tan sols un, sinó dos rivals, la Cultural Lleonesa i la Ponferradina, que s’enfrontaran entre si la jornada 37 del campionat, la penúltima. Però tot porta a la jornada 38 i última, quan l’FC Andorra visitarà la capital lleonesa, amb els homes de Beto Company amb l’objectiu d’arribar a aquell partit vius per lluitar per pujar directament, tot i que per fer-ho, però, abans els dos equips de la província de Lleó s’hauran de deixar alguns punts.

“Hem d’anar a poc a poc i primer certificar el play-off, pas important per a nosaltres”Nico Ratti, Capità de l’FC Andorra

Perquè l’FC Andorra pugui somiar en l’ascens directe tot passa per sumar els nou punts que els de Beto Company tenen encara en joc, i tot el que no sigui això impossibilitaria les opcions. Un cop sumats aquests nou punts, Cultural i Ponferradina han de començar a punxar en les tres jornades restants, amb la Cultural arribant a un màxim de 65 punts i la Ponferradina fent-ne, com a molt, 64, ja que té guanyat l’average a l’FC Andorra. Traduït en les tres jornades que manquen, això vol dir que la Cultural podria fer un màxim de quatre punts (un triomf i un empat), tenint en compte que perquè surtin els números l’últim partit el perdria davant dels tricolors, i la Ponferradina hauria de guanyar-ne també un com a molt i empatar, com a mínim, els altres dos, inclòs el duel directe de la penúltima jornada.

Des del vestidor tricolor van referir-se a les possibilitats per les tres jornades que manquen per acabar el campionat, i les possibilitats tant de play-off com de somiar en l’ascens directe, i el tècnic, Beto Company, va assegurar que “crec que nosaltres el que hem de fer és guanyar i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”, i va agregar que “volem guanyar els partits, ho estem demostrant, arribem en un bon moment al tram clau de la temporada i el que hem de fer és no deixar-nos emportar per cap història i preparar-nos per a la següent batalla”. Per la seva banda, el capità, Nico Ratti, va destacar que “sabem que pujar directament és molt complicat perquè la Cultural té cinc punts de marge i haurien de passar moltes coses perquè poguéssim ascendir així”, i va cloure que “hem d’anar a poc a poc, primer certificar el play-off, que és un pas molt important per a nosaltres”.

Bus a Sant Joan Despí

L’FC Andorra organitzarà un desplaçament per a la primera de les tres finals que li resten, aquest dissabte a Sant Joan Despí per enfrontar-se al Barça Atlètic. Segons va anunciar l’entitat tricolor, el preu del bus i entrada serà de 40 euros, 20 per als integrants de la grada d’animació, sortirà al matí des d’Andorra la Vella i tornarà un cop acabat el partit, que es disputa a les 16.00 hores. També hi haurà la possibilitat d’adquirir entrades per a la zona visitant a un preu de 20 euros.

La inscripció s’ha de fer presencialment a les oficines del club o al correu electrònic entrades@fcandorra.com.

