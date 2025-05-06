FUTBOL
Tot per decidir
L’FC Andorra pot certificar matemàticament el play-off si guanya dissabte contra el Barça Atlètic en funció d’altres resultats
L’FC Andorra podria certificar aquest mateix cap de setmana la classificació matemàtica per al play-off d’ascens. És cert que després de la bona dinàmica i de les punxades de la Cultural Lleonesa les últimes setmanes, fins i tot s’està obrint la porta de somiar a pujar de forma directa, però la realitat és que a hores d’ara l’equip encara està a cinc punts del primer, quan en falten només nou per disputar-se, i el primer objectiu ha de ser segellar la disputa de les eliminatòries d’ascens. Per fer-ho aquest cap de setmana, els números passen perquè els tricolors guanyin el partit a domicili davant del Barça Atlètic (dissabte, 16.00 hores) i que els equips que estan ara fora del play-off, Bilbao Athletic, Celta Fortuna i Ourense, no guanyin. Els bascos visitaran un Unionistas que lluita per salvar-se, el filial del Celta visita un Amorebieta ja descendit, mentre que l’Ourense jugarà a Tarassona. En tot cas, si els tricolors no volen dependre de la resta de marcadors, necessiten dues victòries per poder tancar matemàticament la classificació per al play-off.
“El que hem de fer és guanyar i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”
L'ascens directe, difícil
Força més difícils són els números per aconseguir l’ascens directe a Segona Divisió, primer perquè l’equip no depèn de si mateix i després perquè necessita que punxi no tan sols un, sinó dos rivals, la Cultural Lleonesa i la Ponferradina, que s’enfrontaran entre si la jornada 37 del campionat, la penúltima. Però tot porta a la jornada 38 i última, quan l’FC Andorra visitarà la capital lleonesa, amb els homes de Beto Company amb l’objectiu d’arribar a aquell partit vius per lluitar per pujar directament, tot i que per fer-ho, però, abans els dos equips de la província de Lleó s’hauran de deixar alguns punts.
“Hem d’anar a poc a poc i primer certificar el play-off, pas important per a nosaltres”
Perquè l’FC Andorra pugui somiar en l’ascens directe tot passa per sumar els nou punts que els de Beto Company tenen encara en joc, i tot el que no sigui això impossibilitaria les opcions. Un cop sumats aquests nou punts, Cultural i Ponferradina han de començar a punxar en les tres jornades restants, amb la Cultural arribant a un màxim de 65 punts i la Ponferradina fent-ne, com a molt, 64, ja que té guanyat l’average a l’FC Andorra. Traduït en les tres jornades que manquen, això vol dir que la Cultural podria fer un màxim de quatre punts (un triomf i un empat), tenint en compte que perquè surtin els números l’últim partit el perdria davant dels tricolors, i la Ponferradina hauria de guanyar-ne també un com a molt i empatar, com a mínim, els altres dos, inclòs el duel directe de la penúltima jornada.
Des del vestidor tricolor van referir-se a les possibilitats per les tres jornades que manquen per acabar el campionat, i les possibilitats tant de play-off com de somiar en l’ascens directe, i el tècnic, Beto Company, va assegurar que “crec que nosaltres el que hem de fer és guanyar i que la resta de competició ens posi on ens hagi de posar”, i va agregar que “volem guanyar els partits, ho estem demostrant, arribem en un bon moment al tram clau de la temporada i el que hem de fer és no deixar-nos emportar per cap història i preparar-nos per a la següent batalla”. Per la seva banda, el capità, Nico Ratti, va destacar que “sabem que pujar directament és molt complicat perquè la Cultural té cinc punts de marge i haurien de passar moltes coses perquè poguéssim ascendir així”, i va cloure que “hem d’anar a poc a poc, primer certificar el play-off, que és un pas molt important per a nosaltres”.
Bus a Sant Joan Despí
L’FC Andorra organitzarà un desplaçament per a la primera de les tres finals que li resten, aquest dissabte a Sant Joan Despí per enfrontar-se al Barça Atlètic. Segons va anunciar l’entitat tricolor, el preu del bus i entrada serà de 40 euros, 20 per als integrants de la grada d’animació, sortirà al matí des d’Andorra la Vella i tornarà un cop acabat el partit, que es disputa a les 16.00 hores. També hi haurà la possibilitat d’adquirir entrades per a la zona visitant a un preu de 20 euros.
La inscripció s’ha de fer presencialment a les oficines del club o al correu electrònic entrades@fcandorra.com.