AUTOMOBILISME
Nou podi de Joan Vinyes i Jaume Font al Campionat d’Espanya de GT
Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3) van sumar un nou podi a la segona cursa del Campionat d’Espanya de GT, disputat al circuit de Los Arcos (Navarra), tot i haver d’abandonar en la primera prova per un toc amb un rival que va causar danys mecànics. A la primera cursa, un hàndicap acumulat de 25 segons, sumat als 80 de parada obligatòria, va complicar l’estratègia, i un incident amb Carlos Vieira va obligar a abandonar per protegir el vehicle.
A la segona, amb el cotxe reparat, Vinyes va fer una gran sortida i va liderar fins a l’entrada a box per fer el canvi de pilot. El tràmit va fer eixugar l’avantatge que havia aconseguit i quan Jaume Font va tornar a pista ja tenia Borja García pràcticament a l’estela, el qual finalment es va emportar la victòria amb un temps de 50’55”869 pels 51’04”335 del pilot andorrà.