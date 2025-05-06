BÀSQUET
El MoraBanc paeix la derrota a Màlaga i vol tancar la salvació
Tot i que la permanència és a tocar, guanyar el Girona ho faria una realitat matemàtica
El MoraBanc Andorra es troba a només un pas de garantir la permanència matemàtica a la Lliga Endesa, i aquest dissabte davant el Bàsquet Girona pot i vol posar-hi el punt final. Nacho Llovet, un dels capitans, va subratllar al Diari la importància del duel i va fer una crida a repetir l’ambient viscut en l’última victòria a casa davant l’Hiopos Lleida. “Desitgem un ambient similar al de la setmana passada, amb la mateixa energia, la mateixa solidesa i la mateixa gana... i si pot ser, que el partit vagi igual”, va afirmar l’ala-pivot.
Després de caure al Martín Carpena contra l’Unicaja, Llovet va admetre que l’equip no va estar al nivell de concentració necessari durant els 40 minuts. “Quan tens davant un equip amb aquest físic i intensitat, qualsevol error et costa car”, va comentar, a més de reconèixer que a la primera part “potser no vam tenir la tensió necessària”. “Després del partit contra el Lleida, que vam preparar amb molta intensitat, vam baixar una mica la tensió i això no ens ho podem tornar a permetre”, va confessar. Tot i que la permanència està molt a prop, Llovet va advertir que seria un error abaixar els braços abans d’hora: “Queden quatre partits i volem acabar bé. Els dos de casa, sobretot, ens fa il·lusió jugar-los amb intensitat i oferir un bon espectacle a la nostra afició.” El vestidor tricolor és conscient que davant el Bàsquet Girona hi ha molt més en joc que una simple victòria: hi ha la possibilitat de certificar definitivament la continuïtat del club a l’ACB, a l’elit del bàsquet, i d’alliberar-se de qualsevol pressió en el tram final de la Lliga Endesa.
