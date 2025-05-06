REPORTATGE
L’ànima dels Jocs
Andorra 2025 tindrà prop de 800 voluntaris i una part va participar en una reunió ahir al Centre de Congressos de la capital.
Els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 comptaran amb prop de 800 voluntaris i bona part d’aquests van ser presents en una reunió informativa ahir al vespre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. A l’acte estaven convocats els 550 de suport que formaran part de l’equip (la resta seran els que designen les federacions per donar suport al desenvolupament de les competicions), i prop de 400 hi van ser presencialment, amb uns quants més seguint-ho en línia, en una reunió “per acabar d’organitzar tots els equips de voluntaris i informar-los a tots de les pròximes passes”, en paraules del cap d’àrea de Promoció del Voluntariat i la Joventut de Govern, Joaquim Pujol. Durant la trobada, els responsables d’aquest apartat van explicar a grans trets quina seria la feina durant l’esdeveniment, tant a les seus de competició, al menjador dels atletes, als hotels, al centre de premsa o fins i tot al village dels Jocs que hi haurà a tocar del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on hi haurà una pantalla gengant per poder seguir les competicions. A més de conèixer també els detalls sobre la roba dels voluntaris o les acreditacions.
Abans d’arrencar les explicacions tècniques, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va voler agrair-ho als presents perquè “no podríem tenir Jocs sense atletes, però tampoc sense voluntaris”, a més d’admetre que “comencem a sentir els nervis tot i tenir-ho ja tot controlat”. També en la mateixa línia, el president del COA (Comitè Olímpic Andorrà), Xavier Espot Miró, va “agrair-ho moltíssim” als presents perquè “no podríem organitzar tot això sense vosaltres”, a més d’assenyalar que “sou un reflex de la societat i implicareu la gent del vostre entorn en uns Jocs que no són del COA, sinó que són els Jocs de tot el país”.
L’acte va comptar amb una gran participació de joves i és que, com va explicar Joaquim Pujol, “s’ha fet una feina prèvia per engrescar diversos col·lectius, i pel que fa a la joventut estem contents de veure l’alta participació”. Tot i que com va destacar el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, no tan sols de gent jove viuen els Jocs i hi ha “gent de totes les edats i nacionalitats”.