Ciclisme
L'Andorra MoraBanc Clàssica tindrà sis ports i 4.300 metres de desnivell
La prova reunirà 21 equips i 147 corredors professionals
La primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica arriba el 22 de juny amb sortida des d’Andorra la Vella i arribada al Coll de la Botella. L’organització ha presentat el recorregut oficial: 139 quilòmetres amb sis ports i un exigent desnivell positiu de 4.300 metres, pensat com a test ideal abans del Tour de França.
La prova reunirà 21 equips i 147 corredors professionals, incloent-hi quatre equips World Tour i la selecció andorrana, que competirà amb set ciclistes. Tot i que encara no s’ha fet públic el nom de cap corredor participant, el ciclista resident del Lidl-Trek Carlos Verona, que també és ambaixador de la cursa, ha confirmat que hi prendrà part i ha assegurat que “serà una cursa dura però assequible per a qualsevol ciclista professional”.