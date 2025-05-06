FUTBOL
Un 100% de ‘fair play’ a les competicions nacionals
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va comunicar que no s’ha trobat cap anomalia en els 176 partits seguits per Sportradar –l’empresa especialitzada en la detecció de manipulacions esportives– durant la temporada 2024-2025. En els partits monitorats –125 matxs de la Lliga Multisegur, 40 de la Lliga Unida i 11 de la Copa Constitució– s’ha registrat un 100% de fair play i, per tant, en cap d’aquests enfrontaments s’ha detectat cap irregularitat ni sospita de manipulació de resultats o d’activitat fraudulenta vinculada a les apostes esportives. Aquest registre ja s’havia assolit en els tres cursos anteriors (2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024).