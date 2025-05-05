MOTOCICLISME
Setè lloc de Cardelús a la segona cursa a Cremona
Xavi Cardelús va finalitzar en setena posició a la segona de les curses del Campionat del Món de Supersport celebrades el cap de setmana al circuit italià de Cremona. Després de ser sisè durant la jornada de dissabte, el pilot de l’equip Orelac Verdnatura va arrencar ahir des de la vuitena plaça de la graella de sortida, i precisament va anar per aquesta posició durant bona part de la cursa, fins que al tram final va poder recuperar una plaça i ser setè a vuit dècimes del sisè. Amb els dos Top-10 del cap de setmana, Cardelús és ara desè a la general del Mundial de Supersport, on suma 34 punts.
Després de la cursa, Cardelús va destacar que “estic content perquè hem fet un molt bon cap de setmana” i va agregar que “haver entrat ja al Top-10 de la classificació del Campionat és una altra dada positiva a afegir al balanç del cap de setmana”. La següent prova serà en dues setmanes a Most, República Txeca.