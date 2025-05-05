BÀSQUET

Sense resposta a Màlaga

Superat en intensitat i regularitat, el MoraBanc encaixa una clara derrota contra un Unicaja molt i massa superior

Shannon Evans, en una acció ofensiva davant de Kendrick Perry, ahir.ACB PHOTO

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Màlaga -enviat especial-.

Creat:

Actualitzat:

Hi va haver un moment, petit, fugaç, en què semblava que el MoraBanc Andorra volia competir. Que la derrota del Granada li havia donat ales, que el Carpena no intimidava i que la salvació podia arribar amb orgull, abans d’hora i sense càlculs. Però només va ser un miratge. Una arrencada seriosa i combativa que es va esvair davant un Unicaja massa gran, massa coral i massa exigent per als tricolors que només van treure les ungles en ratxes esparses (98-80).

El MoraBanc no va tenir una posada en escena dolenta. Harding, encès des del primer minut, i un rebot dominat en les primeres possessions van sostenir un 9-9 que feia pensar en un partit disputat. Però allò era només l’escalfament. El primer avís va arribar amb el 17 a 13, quan el MoraBanc va començar a perdre aigua i Plaza va haver de refredar el partit. No va servir. Osetkowski, omnipresent, va liderar un parcial de 9-0 i Perry va clavar un triple per segellar el 27-16 al final del primer quart. El MoraBanc ja havia perdut la compostura. I encara no sabia que el pitjor estava per venir. Unicaja va obrir el segon quart amb un parcial de 9 a 2 que el va fer volar fins al 36-18. Amb sis triples de nou intents, els d’Ibon Navarro se sentien còmodes, dominadors, sense necessitat d’estrènyer gaire, mentre el MoraBanc es mantenia excessivament estàtic, un pèl anàrquic en l’atac i tou en el rebot. La diferència física i d’intensitat es va fer insuportable i cinc pèrdues de pilota i una defensa massa permissiva deixaven via lliure a Unicaja per fer sang. El 53 a 34 al descans retratava una primera part en què només un equip havia entès el que estava en joc. La represa no va ser gaire diferent. Tres pèrdues en els primers minuts i cap senyal d’intentar canviar la dinàmica més enllà de la cosmètica. Només una tècnica a Kalinoski —que acabaria eliminat— i un parcial de 4 a 10 semblaven animar els tricolors, que es col·locaven 57 a 46, però l’Unicaja no va trigar gaire a respondre: un triple de Perry i un altre parcial de 10 a 2 tornaven a posar els locals a +21 (67-46). Amb el partit trencat, el MoraBanc va intentar maquillar i va reduir a 69-56 al final del tercer quart, amb 22 punts anotats des del tir lliure fins aquell moment. A 6’ del final, el MoraBanc havia tornat. O això semblava. De -21 a -9 (77-68). Una sensació, per primer cop, de resistència col·lectiva, però Barreiro va esborrar qualsevol opció d’entrar al partit amb dues bombes consecutives. El 92 a 78 amb 2’19” per restar ja era un mur i la ràfega de 15 a 5 només va accentuar la superioritat d’un Unicaja més rodó i amb més desig.

VESTIDOR

“Hem sortit sense tensió al partit”
Joan Plaza. El tècnic tricolor va comentar que “he posat un mirall als jugadors i els he preguntat si aquesta era la imatge que volien donar” i va reconèixer que “hem sortit destensats al partit”.
tracking