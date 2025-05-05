RUGBI DE SET
Les seleccions disputaran el Toulouse Garonna Sevens
Les seleccions masculina i femenina de rugbi de set disputaran el Toulouse Garonna Sevens el 17 i 18 de maig per preparar les diferents competicions internacionals dels mesos de maig i juny. La selecció masculina afronta una doble cita amb els Jocs dels Petits Estats al maig i l’Europeu Conference que es farà a Ordino al juny, mentre que el combinat femení prendrà part només de l’Europeu després que la competició femenina caigués dels Jocs.