FUTBOL
L’Inter Escaldes aprofita el primer ‘matx-ball’ i es proclama campió
Els escaldencs s’imposen a l’FC Ordino i aprofiten la derrota de l’Atlètic per segellar matemàticament el campionat
L’Inter Escaldes va proclamar-se campió de la Lliga Multisegur Assegurances quan falten dues jornades per al final després d’imposar-se a l’Ordino i aprofitar la derrota del seu perseguidor, l’Atlètic Escaldes. El conjunt dirigit per Felip Ortiz va recuperar el ceptre de campió després de dues temporades, i serà el representant nacional a la propera edició de la Champions.
L'esperança aconsegueix la primera victòria de la temporada
L’Inter va fer la feina per la via ràpida al primer partit dominical imposant-se per 0-4 a l’FC Ordino en un duel encarrilat en tot just 23 minuts amb els gols d’Andrés Mohedano, Guillaume López i Rafinha. A la represa, Rafinha va fer el 0-4 que acabaria sent definitiu, i que pressionava l’Atlètic Escaldes, que sabia que si perdia davant de l’FC Santa Coloma donava el títol al seu veí. Però els escaldencs no van semblar veure’s afectats per aquesta pressió i van avançar-se quatre minuts després amb el gol de Christian, però al minut 18 tot va canviar quan l’Atlètic es va quedar amb un menys. Aleix Cisteró no va fallar des del punt de penal i David López va capgirar el marcador per l’FC Santa Coloma abans del descans acostant l’Inter al títol. L’Atlètic va provar de cremar les opcions, però Rodri, al final, va sentenciar el duel per als colomencs.
Pel que fa a la resta de partits, el Penya Encarnada va imposar-se per 0-2 al Pas de la Casa amb dos gols de Franco de Jesús, un de penal, l’UE Santa Coloma va guanyar 0-1 el Ranger’s amb un solitari gol de Plasència, mentre que l’Esperança va aconseguir la primera victòria de la temporada després de vèncer per 0-1 La Massana al duel entre cuers. Amb aquesta victòria, el conjunt massanenc passa a ocupar ara el fanalet vermell.