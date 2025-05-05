FUTBOL
L’FC Andorra aspira a tot
Un gol de Manu Nieto situa tercers els tricolors a cinc punts de l’ascens directe
L’FC Andorra aspira a tot després de derrotar el Nàstic de Tarragona per 1-0 gràcies a un gol de Manu Nieto que va situar l’equip en tercera posició. Els de Beto Company van protagonitzar un cop d’autoritat en un gran partit, especialment a la primera meitat, per fer un pas de gegant per disputar, com a mínim, el play-off d’ascens. I qui sap, fins i tot, si alguna cosa més, perquè amb els resultats del cap de setmana, els del Principat estan a cinc punts de l’ascens directe (queden nou punts en joc) que marca la Cultural Lleonesa, amb qui els tricolors tancaran la competició en tres caps de setmana. Però més enllà d’aquest somni, qui sap si utòpic, de l’ascens directe (no només ha de fallar la Cultural, ho ha de fer també la Ponferradina), el que va fer l’equip és posar peu i mig al play-off (té cinc punts sobre el sisè), un objectiu gens menyspreable tenint en compte que fa tres mesos l’FC Andorra era desè més a prop del descens (quatre punts) que del play-off (cinc punts). I tot això en un Estadi Nacional de les grans ocasions, que va respondre a la crida que Gerard Piqué havia fet divendres, i que va viure la millor entrada de la temporada, amb diferència, amb més de 2.500 persones per ajudar l’equip a assolir la victòria, amb la gent fent costat als seus tot i la pluja i la pedra per sumar una victòria d’or.
Una victòria que hauria pogut arribar molt abans, perquè l’FC Andorra va avançar-se a la primera meitat amb un xut de Sergio Molina que va provocar una errada del porter visitant Rebollo, que va atrapar la pilota dintre de la porteria. Però l’àrbitre, l’aragonès Alonso de Ena Wolf, no va veure-ho tot i la claredat que demostren les imatges televisives i les protestes tricolors. Però l’equip havia de guanyar ahir sí o sí i va fer una demostració de personalitat, perquè tot i ser molt superior al rival a la primera meitat (el Nàstic també va generar alguna aproximació), el partit va arribar sense gols al descans, i lluny d’arronsar-se veient també com arrencava pitjor a la segona meitat que el seu rival, va seguir creient en la seva idea fins a acabar marcant l’1-0 de Manu Nieto, que va aprofitar una errada visitant en la sortida per fer embogir a l’Estadi Nacional i emmudir a les prop de 300 persones arribades des de Tarragona. L’FC Andorra va poder matar el partit, però li va faltar un pèl d’espurna al tram final del matx, però més enllà del caràcter, la personalitat i Nieto, el triomf d’ahir no s’entén tampoc sense Nico Ratti, que ahir jugava el seu partit 200 com a futbolista tricolor, i que va deixar una aturada marca de la casa per deixar al Principat tres punts que permeten a l’equip somiar amb qualsevol cosa.
Però tot això no servirà de res si l’FC Andorra no guanya els dos propers partits, tots dos contra rivals de la part baixa. El primer serà dissabte davant del Barça Atlètic, que podria descendir aquesta mateixa setmana, i després serà el Sestao qui visiti l’Estadi Nacional, tot això just abans de tancar, tant de bo perquè l’equip puja directe, la temporada al camp de la Cultural Lleonesa.
DESTACATS
Ratti. Salvador. No va intervenir gaire, però quan va fer falta, va resoldre-ho amb grans aturades.
Álvaro Martín. Endollat. Segueix en una magnífica forma, i ho va tornar a demostrar quallant un gran partit.