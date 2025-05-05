ESQUÍ DE FONS
Esteve passa per quiròfan per unes molèsties al cap del fèmur
La previsió és que en un mes i mig pugui tornar a l'activitat esportiva
Irineu Esteve va passar la setmana passada pel quiròfan per solucionar uns problemes al maluc. Segons ha informat la Federació Andorrana d'Esquí, aquesta operació estava programada per tal de trobar solució a unes molèsties al cap del fèmur.
L'esquiador de fons iniciarà ara una recuperació progressiva amb tres setmanes en crosses, i la previsió és que en un mes i mig pugui tornar a fer activitat esportiva com ciclisme, i que en un parell de mesos arrenqui amb el rollerski.