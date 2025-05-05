POLIESPORTIU
Els Jocs dels Petits Estats tindran uns 800 voluntaris
El Centre de Congressos ha acollit una reunió amb prop de 400 participants
Els Jocs dels Petits Estats de final de mes comptaran amb uns 800 voluntaris, sumant els 550 de suport "que poden fer una mica de tot" i la resta que serien els "voluntaris tècnics", designats de cada federació, i que donen suport al desenvolupament de les competicions, segons ha explicat el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest vespre una trobada amb bona part d'aquests voluntaris de suport perquè els responsables els expliquessin la logística per la setmana de competició, amb prop de 400 assistents de manera presencial, i molts d'altres connectats també a través d'streaming.
Cabanes ha destacat també que "fem una trobada per agrair la voluntarietat de la gent, i per fer una primera trobada tots junts", a més de mostrar-se orgullós per tenir "a gent de totes les edats, amb molta gent jove, però també amb gent gran, i també a gent de diferents nacionalitats, així que és un plaer". Per la seva banda, el cap d'àrea de promoció del voluntariat i la joventut de Govern, Joaquim Pujol, ha destacat que "estem a 21 dies de l'inici dels Jocs, estem acabant d'organitzar tots els equips de voluntaris, i aquesta reunió és per informar-los a tots de les properes passes", a més de cloure que "s'ha fet una feina prèvia per engrescar a diversos col·lectius, i a nivell de joventut estem també contents de veure l'alta participació".