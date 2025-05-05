BÀSQUET
Un centenar d’equips tanquen el TIM One Bàsquet
Prop d’un centenar d’equips van tancar la primera jornada del Tim Xperience amb el TIM One Bàsquet, torneig per jugadors d’entre 12 i 16 anys. Nou pavellons del país van acollir als 93 conjunts participants al llarg de tot el cap de setmana en el primer dels quatre tornejos. En dues setmanes es farà el segon campionat de bàsquet, i al juny es faran els dos de vòlei. A més, l’organització espera tancar-ne també un de futbol sala per a l’octubre.