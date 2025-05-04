VÒLEI
Tercer lloc per a Bernal i Folguera a Astúries
Abel Bernal i Xavi Folguera van finalitzar en tercera posició a la tercera prova del Circuit Regional Asturià de vòlei platja celebrat ahir a la Franca. La parella que competirà als Jocs dels Petits Estats va sumar cinc victòries a la fase de grups sense cedir cap set. A quarts de final van passar també ronda, però a semifinals van caure abans d’imposar-se al duel pel tercer lloc davant de Dehesa i Egaña per 21-15.
D’altra banda, la selecció femenina de vòlei pista va disputar ahir un triangular davant del CECELL Lleida, també per preparar els Jocs dels Petits Estats que es faran a final de mes. Les tricolors van estrenar-se amb una derrota davant de l’equip júnior lleidatà que milita a la màxima divisió juvenil (25-20, 14-25 i 28-30), i van poder refer-se amb un triomf davant del sènior B de Tercera Catalana (19-25, 25-17 i 25-17).