FUTBOL
Pal de Piqué a l'afició del Nàstic pels insults a l'FC Andorra
Després de la victòria per 1-0
El màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha recordat a l'afició del Nàstic de Tarragona els insults cap al club tricolor després del triomf d'aquesta tarda per 1-0 a l'Estadi Nacional. L'ex-futbolista ha desitjat un "bon viatge de tornada a l'afició del Nàstic de Tarragona" i "una forta abraçada", i ha adjuntat una captura amb diversos comptes de Twitter de seguidors del Nàstic de Tarragona on s'insultava a l'entitat del Principat.