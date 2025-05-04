ATLETISME
Nahuel Carabaña acaba 12è als 3.000 obstacles a Shanghai
L’atleta va completar la prova en un temps de 8’36”18, lluny de la seva millor marca
Nahuel Carabaña va tancar la seva segona participació en la Diamond League d’atletisme amb una 12a posició al meeting celebrat ahir a Shanghai, Xina. Tot i millorar la classificació respecte a l’estrena a Xiamen (va ser 15è), l’atleta va fer ahir un temps pitjor amb relació a la primera prova, ja que ahir va fer una marca de 8’36”18, mentre que a Xiamen va fer 8’30”59.
Carabaña va arrencar a la cua del grup, i a poc a poc va anar progressant a la classificació com ja havia fet la passada setmana, passant l’11è per l’equador de la prova, però sense poder seguir el fort ritme imposat pels corredors capdavanters com l’etíop Abrham Sime, que va acabar enduent-se la victòria amb un temps de 8’07”92, acompanyat al podi pels kenians Edmund Serem i Simon Kiprop Koech.
Amb el 8’36”18 aconseguit ahir, Carabaña va quedar lluny encara de la mínima per ser al Mundial de Tokyo (8’15”00), tot i que a hores d’ara, l’atleta estaria classificat per rànquing amb la 25a de les 36 places disponibles pel Campionat del Món. La classificació pel Mundial es tanca el 24 d’agost. Carabaña se centrarà ara en els Jocs dels Petits Estats que es faran al país a finals de maig, on disputarà la seva prova predilecta, els 3.000 obstacles, i té també la voluntat de córrer les curses dels 5.000 i els 10.000 metres.