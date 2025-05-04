ACB
El MoraBanc cau a Màlaga contra Unicaja (98-80)
L'equip tricolor, amb la permanència virtual a la butxaca, ha pecat de falta de tensió en molts moments
El MoraBanc Andorra ha perdut al Martín Carpena contra Unicaja Màlaga per 98-80 en un partit on als tricolors, tot i iniciar-ho amb caràcter, els ha acabat penalitzant una falta de tensió competitiva, durant molts trams, que ha estat decisiva per encaixar la 19a derrota del curs. Tot i veure's amb la permanència virtual per la derrota del Granada a Gran Canària, ha començat endollat el MoraBanc, amb un bon exercici defensiu, controlant el rebot i amb Harding amb el fusell carregat, aspectes que han mantingut un inici ajustat (9-9). Unicaja ha sortit amb la lliçó apresa, competint com la millor manera d'arribar a to a la Final Four d'Atenes, i els tricolors contenien els rampells del conjunt malagueny quan l'encert en el tir ha minvat i la vigilància sobre Harding era més aspre. Però la situació s'ha esquerdat massa d'hora. Amb el 17 a 13 i en un moment de dubte, Joan Plaza ha refredat el partit per tallar l'acceleració de l'equip andalús, que volia destapar-se aprofitant que, en atac, el MoraBanc havia abaixat la seva inspiració. Parcial de 9 a 0, Osetkowski aportava punts, assistències i rebots i, a la primera aturada, el grup d'Ibon Navarro ha arribat a la màxima diferència fins el moment amb un triple de Kendrick Perry (27-16). La sortida al segon quart no ha estat gaire falaguera i amb una ràfega de 9 a 2, Unicaja -veient el cèrcol com una piscina des de fora i 6 de 9 en triples- s'ha apujat fins un 36 a 18 que demanava a crits una reacció. El MoraBanc es mantenia massa estàtic, un pèl anàrquic, poc enèrgic i Unicaja, amb les rotacions a tota pastilla, se sentia molt còmode amb aquesta inèrcia -marcador i tendència a favor- fins el punt que es permetia el luxe d'aixecar el peu de l'accelerador en defensa i que els efectes secundaris fossin gairebé inexistents (44-29). A 2'18" pels descans, Unicaja dominant plàcidament la situació, estava en bonus i el MoraBanc -amb només tres faltes d'equip, a més de patir cinc pèrdues de pilota- deixava que l'equip de Navarro olorés la sang. Massa premises negatives com per agafar-se a un ferro roent i l'arribada de l'entretemps ha estat, fins i tot, una bona notícia (53-34).
A la represa, tres pilotes perdudes més en dos minuts mal comptats i el MoraBanc no emetia cap senyal de fer un pas endavant per gestionar quelcom més que el maquillatge en el marcador. Una tècnica a Kalinoski -que ha quedat eliminat- ha semblat reactivar els tricolors amb un parcial de 4 a 10, (57-46), però l'arrencada ha quedat estripada per un nou triple de Perry. Els de Joan Plaza seguien desordenats i extraviats i a Unicaja li va valer amb bufar i un parcial de 10 a 2 per recuperar la sensació d'anar sobrat i els +21 de coixí (67-46). Tancat el tercer quart havent eixugat fins els -13 (69-56) amb una ràfega de 2 a 10 i quatre punts de Goudou-Sinha, el MoraBanc havia signat 22 dels 56 punts des del tir lliure però més enllà d'una inopinada estadística, a l'equip tricolor li feia falta quelcom més que la intenció per aplicar cosmètica a una derrota que semblava inevitable. I aquest quelcom més, potser orgull i ganes de competir maridat amb la lògica relaxació d'Unicaja, ha col·locat el MoraBanc a només -9 a falta de sis minuts (77-68). Ha estat, però, Jonathan Barreiro qui ha esborrat qualsevol intent de remuntada, o de portar el partit als darrers minuts, amb dos triples consecutius i un 92-78 a falta de 2'19" que ha estat, ja definitivament, insalvable i rematat amb una darrera estirada de 15 a 5 del conjunt andalús. Ara, l'equip tricolor té l'oportunitat de segellar, ja de forma matemàtica, la permanència a la Lliga ACB, el proper dissabte al pavelló Toni Martí contra el Bàsquet Girona.
FITXA TÈCNICA
UNICAJA; 98: Carter (8), A. Díaz (3), Barreiro (11), Tillie (13), Sima (4) -cinc inicial-; Tyson (15) Osetkowoski (17) Balcerowoski (5), Ejim (4), Kalinoski (3), Kravish (7), K. Perry (8)
MORABANC, 80: Evans (14), Harding (20), Okoye (5), Doumbouya (3), Dos Anjos (4) -cinc inicial-; Llovet (4), Rafa Luz (0), Kuric (8), Lammers (2), Ortega (2), Chougkaz (12), Goudou-Sinha (6)
PARCIALS: 27-16 (10’); 53-34 (20’); 71-58 (30’), 98-80 (40’)
ÀRBITRES: Juan Carlos García, Raúl Zamorano i David Sánchez.
ELIMINATS: Kalinoski -Unicaja-
PISTA: Palau d’Esports José María Martín Carpena. 8.729 espectadors.